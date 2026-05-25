Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este martes 26 de mayo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continuarán habilitadas este martes 26 de mayo en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el cronograma de Agroferias, para este martes habrá al menos ocho puntos habilitados, a partir de las 8:00 a.m.

Los consumidores deben presentar su cédula de identidad personal para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

Martes 26 de mayo

Coclé: Junta Comunal de El Retiro, en el distrito de Antón.

Panamá: comunidad de Kuna Nega, corregimiento de Ancón.

Cancha de Los Libertadores, corregimiento de Betania.

Colón: a un costado de la Junta Comunal de Escobal, en el distrito de Chagres.

Panamá Oeste: cancha de baloncesto de Villa Carmen, en el distrito de Capira.

Chiriquí: cancha comunal de San Pablo Viejo, en el distrito de David.

Panamá Este: Catrigandí y Hihueronal, en el distrito de Chepo.

Herrera: cancha municipal de Pesé cabecera, distrito de Pesé.

Veraguas: casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.

Parque principal de La Soledad, en Rodrigo Luque, distrito de Santiago.