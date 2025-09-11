Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este viernes 12 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este viernes 12 de septiembre en varias regiones del país.

El IMA reveló los puntos de venta que estarán habilitados para comprar arroz, aceite y diferentes productos agrícolas.

Herrera: Parque Aristides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.

Darién: Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.

Chiriquí: cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.

Coclé: cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

Panamá Este: comunidad de Pígandi, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Los Santos: cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.

Colón: parque central de María Chiquita, distrito de Portobelo.

Panamá Oeste: casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

Veraguas: cancha comunal San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Cañazas.

Mercado municipal, corregimiento de Calobre cabecera.

Panamá: antigua piquera de buses ubicada en calle Sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

El horario de las Agroferias es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y se le reitera el mensaje a las personas a portar bolsas reutilizables y presentar su cédula de identidad.