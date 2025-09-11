Panamá, 11 de septiembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Productos Agrícolas

    Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este viernes 12 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para este viernes 12 de septiembre
    Las Agrogerias del IMA se desarrollan en diferentes provincias. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este viernes 12 de septiembre en varias regiones del país.

    El IMA reveló los puntos de venta que estarán habilitados para comprar arroz, aceite y diferentes productos agrícolas.

    Herrera: Parque Aristides Arjona, corregimiento de Pesé cabecera.

    Darién: Junta de Desarrollo Local de La Cantera, corregimiento de Santa Fe.

    Chiriquí: cancha comunal de Alanje, distrito de Alanje.

    Coclé: cuadro de fútbol de La Pista, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

    Panamá Este: comunidad de Pígandi, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

    Los Santos: cancha de Peña Blanca, distrito de Las Tablas.

    Colón: parque central de María Chiquita, distrito de Portobelo.

    Panamá Oeste: casa cultural de Lídice, distrito de Capira.

    Veraguas: cancha comunal San Juan de Dios, corregimiento Las Cruces, distrito de Cañazas.

    Mercado municipal, corregimiento de Calobre cabecera.

    Panamá: antigua piquera de buses ubicada en calle Sexta, corregimiento de Don Bosco, distrito de Panamá.

    El horario de las Agroferias es de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., y se le reitera el mensaje a las personas a portar bolsas reutilizables y presentar su cédula de identidad.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Meduca define calendario escolar 2026: clases iniciarán el 2 de marzo. Leer más
    • Calendario escolar 2025: cuándo será la próxima semana de vacaciones para los estudiantes. Leer más
    • Panamá sacó un decepcionante empate y el Mundial se aleja. Leer más
    • Moody’s advierte que Panamá está al filo de quedarse sin grado de inversión por el manejo de la deuda. Leer más
    • Lo bueno, lo malo, lo feo y lo temible de la segunda fecha en el grupo de la selección de Panamá. Leer más
    • Las barreras jurídicas a la reapertura de la mina. Leer más
    • Mulino designa a Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados de la Corte Suprema. Leer más