Panamá, 22 de marzo del 2026

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    Productos agrícolas

    Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para los próximos días

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: estos son los puntos de venta para los próximos días
    Las Agroferias se realizan en diferentes puntos del país. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan operativas a partir de este lunes 23 y martes 24 de marzo, con la venta de productos de la canasta básica a precios módicos.

    Azúcar, sal, espagueti, salsa de tomate, atún, coditos, lentejas, porotos y arroz están a la venta en estos puestos de venta.

    Las Agroferias estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. en diferentes regiones del país y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos.

    Lunes 23 de marzo

    Comarca Ngäbe Bugle: casa comunal de Hato Chamí, distrito de Nole Duima.

    Martes 24 de marzo

    Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.

    Darién: cancha de la escuela de El Real de Santa María, distrito de Pinogana.

    Veraguas: casa comunal de Quebrada de Oro, distrito de Soná.

    Casa comunal de Atalaya, corregimiento de Atalaya cabecera.

    Herrera: casa comunal de El Rincón, distrito de Santa María.

    Panamá Oeste: casa local de San José, distrito de San Carlos.

    Chiriquí: cancha comunal de Palmira, distrito de Boquete.

    Coclé: cancha de Olá cabecera, distrito de Olá.

    Panamá: gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre.

    Colón: sector de Las Lomas, en Palmas Bellas, distrito de Chagres.

    Los Santos: puerto de Isla Caña, distrito de Tonosí.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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