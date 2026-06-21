Panamá, 21 de junio del 2026
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    CONSUMIDORES

    Agroferias del IMA: fechas y lugares de ventas del lunes 22 y martes 23 de junio

    El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

    Aleida Samaniego C.
    Agroferias del IMA: fechas y lugares de ventas del lunes 22 y martes 23 de junio
    Agroferias de IMA. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció el calendario oficial de las agroferias que se realizarán este lunes 22 y martes 23 de junio en distintas regiones del país, como parte de su programa para facilitar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles.

    Las ventas iniciarán de forma simultánea a partir de las 8:00 a.m. en todos los puntos habilitados, donde los consumidores podrán adquirir alimentos de primera necesidad, incluyendo arroz a $1.25, uno de los productos más demandados en estas jornadas.

    El IMA recordó que para poder realizar las compras es obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para facilitar el transporte de los productos y reducir el uso de plásticos.

    Estas agroferias forman parte de la estrategia institucional para acercar productos básicos directamente del productor al consumidor, reduciendo intermediarios y permitiendo precios más accesibles para las familias en distintas comunidades del país.

    Agroferias del IMA – Lunes 22 de junio

    • Panamá: Estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco.

    • Chiriquí: Cancha comunal de Bongo, distrito de Bugaba.

    Agroferias del IMA – Martes 23 de junio

    • Panamá: Predios de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

    • Coclé: Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.

    • Herrera: Casa comunal de Tacifa de Oro, en Parita cabecera.

    • Colón: Parque central de Nuevo Chagres, distrito de Chagres.

    • Panamá Oeste: Casa comunal de Cirí Grande, distrito de Capira.

    • Chiriquí: Cancha comunal de San Juan, distrito de San Lorenzo.

    • Panamá este: Gimnasio de Higuera, distrito de Chepo.

    • Veraguas:

    El IMA reiteró que estas jornadas buscan apoyar la economía familiar mediante la venta de productos a precios accesibles, acercando alimentos básicos a comunidades urbanas y rurales del país.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

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