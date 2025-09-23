Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre

Para este jueves 25 de septiembre, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tendrá habilitados puestos de Agroferias en al menos ocho provincias.
Las Agroferias están abiertas al público desde las 8:00 a. m., y los consumidores deben recordar presentar la cédula de identidad para poder comprar los productos.
Herrera: Terrenos detrás del Centro de Salud, corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.
Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.
Coclé: Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.
Darién: Parque Pinogana, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste: Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.
Panamá: Iglesia Santa Teresita, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
Predios de la Junta Comunal de la Isla San Miguel, distrito de Balboa.
Veraguas: Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.
Chiriquí: Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú.
Colón: Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.