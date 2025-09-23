Panamá, 24 de septiembre del 2025

    Venta de alimentos

    Agroferias del IMA: horario y dónde comprar este jueves 25 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    Para este jueves 25 de septiembre, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) tendrá habilitados puestos de Agroferias en al menos ocho provincias.

    Las Agroferias están abiertas al público desde las 8:00 a. m., y los consumidores deben recordar presentar la cédula de identidad para poder comprar los productos.

    Herrera: Terrenos detrás del Centro de Salud, corregimiento de Las Cabras, distrito de Pesé.

    Los Santos: Parque de Pedasí, distrito de Pedasí.

    Coclé: Casa del Pueblo de El Cristo, distrito de Aguadulce.

    Darién: Parque Pinogana, distrito de Pinogana.

    Panamá Oeste: Casa cultural de Las Lajas, distrito de Chame.

    Panamá: Iglesia Santa Teresita, avenida México, calle 20, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

    Predios de la Junta Comunal de la Isla San Miguel, distrito de Balboa.

    Veraguas: Casa Comunal de Montañuela, distrito de Atalaya.

    Chiriquí: Rancho El Mullero, corregimiento de Puerto Armuelles, distrito de Barú.

    Colón: Cancha multiusos de la comunidad de Piña, distrito de Chagres.

