Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este jueves 26 de febrero

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan este jueves 26 de febrero en diferentes regiones del país.

La entidad confirmó los puntos de venta para esta fecha en las Agroferias, en las que se pueden adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m., y las personas pueden adquirir los productos presentando la cédula de identidad personal. Se reiteró el llamado a llevar bolsas reutilizables.

Darién: casa local de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.

Chiriquí: cancha comunal de Caldera, distrito de Boquete.

Panamá Este: Higueronal cabecera, corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Coclé: casa comunal de La Madera, corregimiento de El Potrero, distrito de La Pintada.

Terminal de Transporte de Aguadulce, corregimiento Virgen del Carmen, distrito de Aguadulce.

Veraguas: gimnasio municipal de Cañazas cabecera, distrito de Cañazas.

Panamá Oeste: casa cultural de Villa Rosario, distrito de Capira.