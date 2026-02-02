Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para este martes 3 de febrero.
La entidad recordó que las Agroferias están abiertas al público a partir de las 8:00 a.m., al tiempo que reiteró que los consumidores deberán presentar la cédula de identidad para adquirir los productos.
En las Agroferias, las personas pueden adquirir productos agropecuarios a precios módicos.
Veraguas: cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago.
Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles de La Mesa.
Panamá Este: Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo.
Los Santos: parque de La Colorada, distrito de Los Santos.
Colón: Plaza Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón.
Panamá Oeste: casa cultural de Campana, distrito de Capira.
Panamá: predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.
Coclé: casa comunal de Villa del Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada.
Chiriquí: cancha comunal de El Tejar, distrito de Alanje.