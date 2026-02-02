Panamá, 02 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero
    Agroferias del IMA. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para este martes 3 de febrero.

    La entidad recordó que las Agroferias están abiertas al público a partir de las 8:00 a.m., al tiempo que reiteró que los consumidores deberán presentar la cédula de identidad para adquirir los productos.

    En las Agroferias, las personas pueden adquirir productos agropecuarios a precios módicos.

    Veraguas: cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago.

    Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles de La Mesa.

    Panamá Este: Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo.

    Los Santos: parque de La Colorada, distrito de Los Santos.

    Colón: Plaza Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón.

    Panamá Oeste: casa cultural de Campana, distrito de Capira.

    Panamá: predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

    Coclé: casa comunal de Villa del Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada.

    Chiriquí: cancha comunal de El Tejar, distrito de Alanje.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • PASE-U 2025: El Ifarhu anuncia nuevas provincias para entrega de cheques. Leer más
    • Embajada de Estados Unidos en Panamá respalda fallo que anula concesión portuaria. Leer más
    • Ejecutivos de 22 multinacionales muestran interés en expandir operaciones y concretar inversiones en Panamá. Leer más
    • Michael Amir Murillo es enviado a las reservas y De Zerbi le pediría salir del Olympique de Marsella. Leer más
    • Gobierno, gremios y sindicatos se pronuncian tras el fallo contra el contrato de PPC. Leer más
    • Puertos operados por Panama Ports Company concentran casi 40% del movimiento de contenedores de Panamá. Leer más
    • Idaan avanza en la planta de Chilibre y anuncia recuperación gradual del servicio de agua. Leer más