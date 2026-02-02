Agroferias del IMA: horario y lugares de venta para este martes 3 de febrero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los puntos de venta de las Agroferias para este martes 3 de febrero.

La entidad recordó que las Agroferias están abiertas al público a partir de las 8:00 a.m., al tiempo que reiteró que los consumidores deberán presentar la cédula de identidad para adquirir los productos.

En las Agroferias, las personas pueden adquirir productos agropecuarios a precios módicos.

Veraguas: cuadro deportivo de San Pedro de El Espino, distrito de Santiago.

Casa comunal de Cerro Redondo, en Bisvalles de La Mesa.

Panamá Este: Buenos Aires de Cañitas, distrito de Chepo.

Los Santos: parque de La Colorada, distrito de Los Santos.

Colón: Plaza Bomba Market, corregimiento Nueva Providencia, distrito de Colón.

Panamá Oeste: casa cultural de Campana, distrito de Capira.

Panamá: predios de la Junta Comunal de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

Coclé: casa comunal de Villa del Carmen, en Llano Norte, distrito de La Pintada.

Chiriquí: cancha comunal de El Tejar, distrito de Alanje.