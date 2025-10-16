Panamá, 16 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Calendario

    Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: horario y puntos de venta para este viernes 17 de octubre
    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de IG

    Las personas de diferentes regiones del país podrán adquirir productos agropecuarios este viernes 17 de octubre de 2025 en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA).

    El IMA confirmó los puntos de venta para este viernes, en al menos seis provincias.

    Herrera: cancha comunal de Los Castillos, distrito de Parita.

    Panamá Este: Unión Santeña, distrito de Chimán.

    Chiriquí: cancha comunal de Pedregal, distrito de David.

    Colón: estacionamientos de la escuela de Altos de Los Lagos, corregimiento de Cristóbal Este, distrito de Colón.

    Panamá Oeste: casa local de El Progreso No. 1, corregimiento de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera.

    Coclé: casa local de Olá cabecera, distrito de Olá.

    Los Santos: cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

    Panamá: cancha de Kuna Nega, frente al cuartel de la Policía, corregimiento de Ancón, distrito de Panamá.

    Veraguas: Centro de Salud de Atalaya, distrito de Atalaya.

    Cancha Comunal de Calidonia, distrito de Soná.

    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m.

    Las personas deben presentar la cédula de identidad personal para comprar los diferentes productos, y se les recomienda llevar bolsas reutilizables.

