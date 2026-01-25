Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de las Agroferias para este martes 27 de enero, en diferentes regiones del país.

Las Agroferias estarán abiertas al público a partir de las 8:00 a.m. y se reitera el llamado a los consumidores a presentar su cédula de identidad personal y portar bolsas reutilizables.

En las agroferias, se pueden adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA

Martes 27 de enero

Panamá Este: Limonada, distrito de Chepo.

Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.

Los Santos: parque de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí.

Herrera: cancha municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

Veraguas: casa comunal de Monjarás, distrito de Calobre.

Casa comunal de El Marañón, distrito de Soná.

Darién: parque de la comunidad de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

Coclé: casa comunal de Tulú, distrito de Penonomé.

Chiriquí: cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

Colón: parque de la concha en Barrio Norte, distrito de Colón.