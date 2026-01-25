Panamá, 25 de enero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    Agroferias del IMA: lugares de venta para el martes 27 de enero

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos de venta de las Agroferias para este martes 27 de enero, en diferentes regiones del país.

    Las Agroferias estarán abiertas al público a partir de las 8:00 a.m. y se reitera el llamado a los consumidores a presentar su cédula de identidad personal y portar bolsas reutilizables.

    En las agroferias, se pueden adquirir productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevo, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA

    Martes 27 de enero

    Panamá Este: Limonada, distrito de Chepo.

    Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, distrito de Panamá.

    Los Santos: parque de Pocrí cabecera, distrito de Pocrí.

    Herrera: cancha municipal de Santa María cabecera, distrito de Santa María.

    Veraguas: casa comunal de Monjarás, distrito de Calobre.

    Casa comunal de El Marañón, distrito de Soná.

    Darién: parque de la comunidad de Cucunatí, distrito de Santa Fe.

    Coclé: casa comunal de Tulú, distrito de Penonomé.

    Chiriquí: cancha comunal de Potrerillo Abajo, distrito de Dolega.

    Colón: parque de la concha en Barrio Norte, distrito de Colón.

