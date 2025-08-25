Panamá, 25 de agosto del 2025

    Mercado

    Agroferias del IMA: provincias y horarios para este miércoles 27 de agosto

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA: provincias y horarios para este miércoles 27 de agosto
    Las agroferias se desarrollarán en al menos ocho provincias este miércoles 27 de agosto. Tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció la nueva fecha para las agroferias que se realizarán en diferentes puntos del país.

    Las agroferias estarán disponibles al público este miércoles 27 de agosto a partir de las 8:00 a. m.

    Puntos de venta:

    Veraguas: Casa Comunal de La Tetilla, distrito de Calobre.

    Chiriquí: Cancha Comunal de Rincón Gualaca, distrito de Gualaca.

    Los Santos: Predios de la Universidad Tecnológica, distrito de Los Santos.

    Panamá Este: Escuela San José, corregimiento Las Margaritas, distrito de Chepo.

    Colón: Aduana de Portobelo, distrito de Portobelo.

    Herrera: Casa Comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

    Panamá: Mercado de Alcalde Díaz, distrito de Panamá.

    Darién: Cancha de la Escuela de El Real, corregimiento de El Real Santa María, distrito de Pinogana.

    El horario de atención de las agroferias inicia a las 8:00 a. m., y el IMA recomienda a los consumidores portar su cédula y una bolsa reutilizable para agilizar sus compras.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

