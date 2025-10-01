Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán a diversos puntos del país este jueves 2 de octubre.

La venta de productos agropecuarios inicia a las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.

Panamá Oeste: Casa Cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.

Herrera: cancha comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

Darién: Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana.

Panamá Este: cuadro de softbol de la Unión de Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

Veraguas: casa comunal de El Marañón, distrito de Soná.

Panamá: Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.

Terrenos de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

Los Santos: cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

Coclé: junta local San Juan de Dios centro, distrito de Antón.

Chiriquí: cancha de Las Trancas, en La Estrella, distrito de Bugaba.

Colón: campo de juego del corregimiento San Juan de Turbe, distrito Omar Torrijos.