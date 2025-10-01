Panamá, 01 de octubre del 2025

    Consumidores

    Agroferias del IMA: puntos de venta para comprar este jueves 2 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    La venta de productos inicia a las 8:00 a.m. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se realizarán a diversos puntos del país este jueves 2 de octubre.

    La venta de productos agropecuarios inicia a las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.

    Panamá Oeste: Casa Cultural de Río Congo, corregimiento de El Arado, distrito de La Chorrera.

    Herrera: cancha comunal de Chepo, distrito de Las Minas.

    Darién: Junta Comunal de Taimatí, distrito de Chepigana.

    Panamá Este: cuadro de softbol de la Unión de Azuero, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo.

    Veraguas: casa comunal de El Marañón, distrito de Soná.

    Panamá: Gimnasio Reynaldo Grenald, corregimiento de Río Abajo, distrito de Panamá.

    Terrenos de la Junta Comunal de Las Cumbres, distrito de Panamá.

    Los Santos: cancha municipal de Tonosí, distrito de Tonosí.

    Coclé: junta local San Juan de Dios centro, distrito de Antón.

    Chiriquí: cancha de Las Trancas, en La Estrella, distrito de Bugaba.

    Colón: campo de juego del corregimiento San Juan de Turbe, distrito Omar Torrijos.

