Agroferias del IMA: puntos de venta en distintas provincias este jueves 14 de agosto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva fecha para agroferias este jueves 14 de agosto en distintas provincias del país.
Conozca los puntos de venta:
Coclé: junta comunal Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé.
Panamá Oeste: cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira.
Chiriquí: cancha comunal de Sando Domingo, distrito de Bugaba y en la cancha comunal de Remedios.
Veraguas: cancha techada de Las Delicias, distrito de San Martín.
Panamá Este: comunidad de Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.
Colón: Salamanca, diagonal al centro de salud, distrito de Colón.
Panamá: gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín y en los predios de la junta comunal de Alcalde Díaz.
Las agroferias abrirán sus puertas a partir de las 8:00 a.m., y el IMA recomienda a los visitantes portar su cédula y una bolsa reutilizable para agilizar sus compras.
De acuerdo con la institución, el objetivo de esta iniciativa es brindar productos frescos a precios accesibles y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de los productores agropecuarios del país.