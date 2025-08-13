Panamá, 13 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Agroferias del IMA: puntos de venta en distintas provincias este jueves 14 de agosto

    Yasser Yánez García
    Agroferias del IMA: puntos de venta en distintas provincias este jueves 14 de agosto
    A través de estas agroferias, se ofrecen productos básicos a precios accesibles. IMA

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció una nueva fecha para agroferias este jueves 14 de agosto en distintas provincias del país.

    Conozca los puntos de venta:

    • Coclé: junta comunal Chiguirí Arriba, distrito de Penonomé.

    • Panamá Oeste: cancha techada de Ollas Arriba, distrito de Capira.

    • Chiriquí: cancha comunal de Sando Domingo, distrito de Bugaba y en la cancha comunal de Remedios.

    • Veraguas: cancha techada de Las Delicias, distrito de San Martín.

    • Panamá Este: comunidad de Pavita de Maje, corregimiento de El Llano, distrito de Chepo.

    • Colón: Salamanca, diagonal al centro de salud, distrito de Colón.

    • Panamá: gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín y en los predios de la junta comunal de Alcalde Díaz.

    Las agroferias abrirán sus puertas a partir de las 8:00 a.m., y el IMA recomienda a los visitantes portar su cédula y una bolsa reutilizable para agilizar sus compras.

    De acuerdo con la institución, el objetivo de esta iniciativa es brindar productos frescos a precios accesibles y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de los productores agropecuarios del país.

    Yasser Yánez García

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Proponen estación del ferrocarril en La Chorrera con conexión a Albrook en solo 20 minutos. Leer más
    • Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Tal Cual del 11 de agosto de 2025. Leer más
    • Banco japonés Mizuho, interesado en financiar el tren Panamá–David. Leer más
    • ¿De dónde proviene la mayoría de los abogados en Panamá?: un análisis histórico. Leer más