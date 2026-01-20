Agroferias del IMA: puntos de venta para este miércoles 21 de enero

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 21 de enero de 2026.

La entidad reiteró que los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal para adquirir los productos y portar bolsas reutilizables.

Las Agroferias del IMA estarán abiertas al público a partir de las 8:00 a.m.

Los Santos: A un costado de la Junta Comunal de Paritilla, distrito de Pocrí.

Panamá Este: cancha de Unión de Azuero, distrito de Chepo.

Gimnasio comunal de La Mesa, corregimiento de San Martín.

Chiriquí: cancha comunal de Quebrada de Piedra, distrito de Tolé.

Veraguas: cancha comunal de Zapotillo, distrito de Las Palmas.

Casa comunal de La Raya de Santa María, distrito de Santiago.

Herrera: cancha municipal de Los Pozos cabecera, distrito de Los Pozos.