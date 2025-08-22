Agroferias del IMA se realizarán este 22 de agosto en varias provincias

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 22 de agosto se llevarán a cabo las agroferias, ofreciendo productos de primera necesidad a precios accesibles en distintas provincias del país.
Las actividades se iniciarán a partir de las 8:00 a.m., y los asistentes deberán llevar su cédula y bolsa reutilizable para realizar sus compras.
Calendario de Agroferias – Viernes 22 de agosto
Panamá:
+ Estacionamientos de la parroquia de San Joaquín, Pedregal
+ Cerro Viento, parque de la junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro
Panamá Oeste:
+ Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.
+ Parque de La Milagrosa, calle principal, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.
Colón:
+ Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres.
Coclé:
+ Casa local de Villarreal, distrito de Natá.
Herrera:
+ Cancha Comunal del corregimiento de Los Cerritos de Los Pozos.
Chiriquí:
+ Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David.
Los Santos:
+ Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí.
Según el IMA, estas ferias permiten a los consumidores adquirir alimentos a precios justos y directamente de los productores nacionales, fomentando la economía local y apoyando la seguridad alimentaria.