Panamá, 22 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

    Agroferias del IMA se realizarán este 22 de agosto en varias provincias

    Getzalette Reyes
    Vista de la agroferia efectuada en la cancha municipal de Parita Cabecera, provincia de Herrera. Imagen tomada de @IMA_Pma

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que este viernes 22 de agosto se llevarán a cabo las agroferias, ofreciendo productos de primera necesidad a precios accesibles en distintas provincias del país.

    Las actividades se iniciarán a partir de las 8:00 a.m., y los asistentes deberán llevar su cédula y bolsa reutilizable para realizar sus compras.

    Calendario de Agroferias – Viernes 22 de agosto

    Panamá:

    + Estacionamientos de la parroquia de San Joaquín, Pedregal

    + Cerro Viento, parque de la junta, circunvalación B, corregimiento Rufina Alfaro

    Panamá Oeste:

    + Casa Cultural de Monte Oscuro, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.

    + Parque de La Milagrosa, calle principal, corregimiento de Playa Leona, distrito de La Chorrera.

    Colón:

    + Sector de La Loma, corregimiento Palmas Bellas, distrito de Chagres.

    Coclé:

    + Casa local de Villarreal, distrito de Natá.

    Herrera:

    + Cancha Comunal del corregimiento de Los Cerritos de Los Pozos.

    Chiriquí:

    + Cancha Comunal de Pedregal, distrito de David.

    Los Santos:

    + Cancha Comunal de Tonosí, distrito de Tonosí.

    Calendario de las agroferias.
    Calendario de agroferias.
    Calendario - 22 de agosto.

    Según el IMA, estas ferias permiten a los consumidores adquirir alimentos a precios justos y directamente de los productores nacionales, fomentando la economía local y apoyando la seguridad alimentaria.

