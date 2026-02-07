Agroferias del IMA serán suspendidas durante carnavales

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que suspenderá las agroferias a nivel nacional a partir del lunes 9 de febrero, debido al despliegue de los estamentos de seguridad en el marco del Operativo de Carnaval.

De acuerdo con la entidad, la falta de apoyo logístico y de seguridad requerido para el desarrollo de las ferias obligará también a que las tiendas permanentes y distribuidoras permanecerán cerradas desde el viernes 13 de febrero, como parte de las medidas adoptadas durante este periodo.

El comunicado de la entidad no precisa la fecha en la que se reanudarán las agroferias ni cuándo las tiendas volverán a operar con normalidad.

Cabe recordar que la última agroferia programada, será este domingo 8 de febrero, en los estacionamientos del policentro Luis H. Moreno, en Parque Lefevre, en la ciudad capital, a partir de las 8:00 a.m.