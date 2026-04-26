Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este lunes 27 y martes 28 de abril

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continuarán abiertas la próxima semana en diferentes partes del país, a partir de las 8:00 a.m.

La entidad reiteró que los consumidores deben presentar la cédula de identidad para adquirir los productos.

En estas Agroferias, los consumidores encuentran productos de la canasta básica a precios módicos.

En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA.

Lunes 27 de abril

Herrera: Junta Comunal de El Barrero, distrito de Pesé.

Martes 28 de abril

Panamá Este: Río Nazareno, en Chinina, distrito de Chepo.

Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Dos Bocas, distrito de Jirondai.

Panamá Oeste: casa comunal de Tres Hermanas, en Cirí de Los Sotos, distrito de Capira.

Chiriquí: cancha de Nuevo San Carlitos, corregimiento de San Carlos, distrito de David.

Coclé: cancha deportiva de Cabuya, distrito de Antón.

Herrera: parque Herrera, corregimiento San Juan Bautista, en Chitré.

Veraguas: casa comunal de Llano de la Cruz, en Urracá, distrito de Santiago.

Casa comunal El Marañón, distrito de Soná.

Los Santos: a un costado de la escuela de Corozal, distrito de Macaracas.

Darién: Junta Comunal de Platanilla, en Río Congo, distrito de Santa Fe.

Panamá: escuela de Santa Rita, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.