Panamá, 30 de junio del 2026
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    Productos agrícolas

    Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este miércoles 1 de julio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este miércoles 1 de julio
    Los puntos de venta de las agroferias están abiertos desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de julio en diferentes regiones del país.

    En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de la canasta básica a precios accesibles.

    Las ventas iniciarán de forma simultánea a partir de las 8:00 a.m., en todos los puntos habilitados, donde los consumidores podrán adquirir alimentos de primera necesidad, incluyendo arroz a $1.25, uno de los productos más demandados en estas jornadas.

    Para poder realizar las compras, las personas deben presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, el IMA recomendó a los consumidores llevar bolsas reutilizables.

    Miércoles 1 de julio

    Veraguas: cancha comunal de La Garceana, en el distrito de Montijo.

    Casa comunal de La Trinchera, en el distrito de Soná.

    Panamá Oeste: casa local de Cirí Grande, en El Cacao, distrito de Capira.

    Herrera: cancha techada de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

    Chiriquí: Rancho Copemapache, en Rodolfo Aguilar, distrito de Barú.

    Panamá Este: casa comunal de Gonzalo Vásquez, distrito de Chimán.

    Colón: Las Lomas, al lado de la Junta Comunal de Palmas Bellas, distrito de Chagres.

    Panamá: cancha de la Asociación Kuna Nega, en Ancón, distrito de Panamá.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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