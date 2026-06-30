Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este miércoles 1 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de julio en diferentes regiones del país.
En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de la canasta básica a precios accesibles.
Las ventas iniciarán de forma simultánea a partir de las 8:00 a.m., en todos los puntos habilitados, donde los consumidores podrán adquirir alimentos de primera necesidad, incluyendo arroz a $1.25, uno de los productos más demandados en estas jornadas.
Para poder realizar las compras, las personas deben presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, el IMA recomendó a los consumidores llevar bolsas reutilizables.
Miércoles 1 de julio
Veraguas: cancha comunal de La Garceana, en el distrito de Montijo.
Casa comunal de La Trinchera, en el distrito de Soná.
Panamá Oeste: casa local de Cirí Grande, en El Cacao, distrito de Capira.
Herrera: cancha techada de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.
Chiriquí: Rancho Copemapache, en Rodolfo Aguilar, distrito de Barú.
Panamá Este: casa comunal de Gonzalo Vásquez, distrito de Chimán.
Colón: Las Lomas, al lado de la Junta Comunal de Palmas Bellas, distrito de Chagres.
Panamá: cancha de la Asociación Kuna Nega, en Ancón, distrito de Panamá.
¡Las Agroferias del IMA te esperan! 🙌🏽— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) June 29, 2026
Comparte con tu comunidad y lleva a casa lo mejor de la producción nacional.
📍 Conoce las sedes
🕗 Desde las 8:00 a.m.
✅ Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula
💚 ¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/o61THYshOV