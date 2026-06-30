Agroferias: el IMA anuncia lugares de venta para este miércoles 1 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los lugares de venta de las Agroferias para este miércoles 1 de julio en diferentes regiones del país.

En las Agroferias, los consumidores pueden comprar productos de la canasta básica a precios accesibles.

Las ventas iniciarán de forma simultánea a partir de las 8:00 a.m., en todos los puntos habilitados, donde los consumidores podrán adquirir alimentos de primera necesidad, incluyendo arroz a $1.25, uno de los productos más demandados en estas jornadas.

Para poder realizar las compras, las personas deben presentar la cédula de identidad personal. Asimismo, el IMA recomendó a los consumidores llevar bolsas reutilizables.

Miércoles 1 de julio

Veraguas: cancha comunal de La Garceana, en el distrito de Montijo.

Casa comunal de La Trinchera, en el distrito de Soná.

Panamá Oeste: casa local de Cirí Grande, en El Cacao, distrito de Capira.

Herrera: cancha techada de La Polonia, corregimiento de Llano Grande, distrito de Ocú.

Chiriquí: Rancho Copemapache, en Rodolfo Aguilar, distrito de Barú.

Panamá Este: casa comunal de Gonzalo Vásquez, distrito de Chimán.

Colón: Las Lomas, al lado de la Junta Comunal de Palmas Bellas, distrito de Chagres.

Panamá: cancha de la Asociación Kuna Nega, en Ancón, distrito de Panamá.