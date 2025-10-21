Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este miércoles 22 de octubre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 22 de octubre en diferentes regiones.

La institución reiteró que las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m., y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para realizar sus compras. Además, recomienda llevar bolsas reutilizables.

Chiriquí: cancha comunal del Nancito, distrito de Remedios.

Panamá Este: La Mina, corregimiento de Chimán.

Herrera: cuadro de softbol del corregimiento de Rincón Hondo, distrito de Pesé.

Veraguas: comunidad de Santa Catalina, corregimiento de La Mesa.

Casa comunal de Las Guías Abajo, distrito de Calobre.

Panamá: cancha de fútbol profesor Diógenes Cabal, en el sector de calle H, a lado de la escuela Colombia, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

Panamá Oeste: instalaciones del local Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.

Los Santos: predios del Colegio Plinio Moscoso, corregimiento de Pedasí centro, distrito de Pedasí.

Junta Comunal de La Miel, distrito de Las Tablas.