Panamá, 21 de octubre del 2025

    Consumidores

    Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este miércoles 22 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta de las Agroferias para este miércoles 22 de octubre en diferentes regiones.

    La institución reiteró que las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m., y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para realizar sus compras. Además, recomienda llevar bolsas reutilizables.

    Chiriquí: cancha comunal del Nancito, distrito de Remedios.

    Panamá Este: La Mina, corregimiento de Chimán.

    Herrera: cuadro de softbol del corregimiento de Rincón Hondo, distrito de Pesé.

    Veraguas: comunidad de Santa Catalina, corregimiento de La Mesa.

    Casa comunal de Las Guías Abajo, distrito de Calobre.

    Panamá: cancha de fútbol profesor Diógenes Cabal, en el sector de calle H, a lado de la escuela Colombia, corregimiento de Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

    Panamá Oeste: instalaciones del local Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.

    Los Santos: predios del Colegio Plinio Moscoso, corregimiento de Pedasí centro, distrito de Pedasí.

    Junta Comunal de La Miel, distrito de Las Tablas.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


