Panamá, 29 de enero del 2026

    Agroferias: el IMA anuncia puntos de venta para este viernes 30 de enero

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA. Tomada de Instagram

    La venta de productos agropecuarios a precios módicos en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) se llevará a cabo este viernes 30 de enero en al menos nueve regiones del país.

    Las Agroferias están abiertas al público a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deben presentar su cédula de identidad para poder adquirir los productos. De igual manera, se recomienda portar bolsas reutilizables.

    En las Agroferias los consumidores pueden comprar productos de primera necesidad a precios accesibles, entre ellos arroz, menestras, pasta, aceite, sal, pan, azúcar, granos, verduras, huevos, tortillas, pollo, plátano, productos cárnicos, manzanas y frutas variadas, según informó el IMA

    Viernes 30 de enero

    Herrera: casa comunal de El Calabacito, distrito de Los Pozos.

    Panamá: Parque Norte de San Vicente, corregimiento de Chilibre.

    Colón: campo de juego de Salud, distrito de Chagres.

    Los Santos: cancha comunal de Bajo de Güera, distrito de Macaracas.

    Chiriquí: cancha comunal de Boca del Monte, distrito de San Lorenzo.

    Panamá Este: San Francisco de Piriatí, en Tortí, distrito de Chepo.

    Veraguas: cancha techada de Los Milagros, distrito de La Mesa.

    Coclé: terrenos de la Feria Nacional de la Naranja, distrito de Penonomé.

    Darién: parque de la comunidad de Pinogana, distrito de Pinogana.

