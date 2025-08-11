Agroferias en Panamá: calendario y sedes para el martes 12 de agosto

El próximo martes 12 de agosto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas agroferias en diversas provincias del país, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.
Las actividades se iniciarán desde las 8:00 a.m., y los asistentes deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.
Puntos de venta por provincia:
Los Santos: Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.
Herrera: Parque Central Aristides Arjona, distrito de Pesé.
Veraguas: Casa Comunal de Pedernal, corregimiento La Raya de Santa María, distrito de Santiago; y Casa Comunal de Guarumal, distrito de Soná.
Panamá Este: Parque Santa Rosa de Lima, corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo.
Panamá Oeste: Cancha de basketball de la Seda, corregimiento de Balboa, distrito de La Chorrera.
Chiriquí: Cancha comunal del Palmar, distrito de Barú.
Panamá: Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.
Coclé: Casa Comunal La Venta, corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada.
Según el IMA, estas agroferias no solo garantizan el acceso de la población a alimentos frescos y de calidad, sino que también impulsan la economía local y fortalecen el trabajo de los productores nacionales.