Panamá, 11 de agosto del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    IMA

    Agroferias en Panamá: calendario y sedes para el martes 12 de agosto

    Getzalette Reyes
    Agroferias en Panamá: calendario y sedes para el martes 12 de agosto
    Feria de alimentos en Santa María, provincia de Herrera. Tomada de @IMA_Pma

    El próximo martes 12 de agosto, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizará nuevas agroferias en diversas provincias del país, ofreciendo productos de la canasta básica a precios accesibles.

    Las actividades se iniciarán desde las 8:00 a.m., y los asistentes deberán llevar su cédula y una bolsa reutilizable para realizar sus compras.

    Puntos de venta por provincia:

    • Los Santos: Parque de Santo Domingo, distrito de Las Tablas.

    • Herrera: Parque Central Aristides Arjona, distrito de Pesé.

    • Veraguas: Casa Comunal de Pedernal, corregimiento La Raya de Santa María, distrito de Santiago; y Casa Comunal de Guarumal, distrito de Soná.

    • Panamá Este: Parque Santa Rosa de Lima, corregimiento de Las Margaritas, distrito de Chepo.

    • Panamá Oeste: Cancha de basketball de la Seda, corregimiento de Balboa, distrito de La Chorrera.

    • Chiriquí: Cancha comunal del Palmar, distrito de Barú.

    • Panamá: Gimnasio de Panamá Viejo, corregimiento de Parque Lefevre, distrito de Panamá.

    • Coclé: Casa Comunal La Venta, corregimiento de Llano Grande, distrito de La Pintada.

    Según el IMA, estas agroferias no solo garantizan el acceso de la población a alimentos frescos y de calidad, sino que también impulsan la economía local y fortalecen el trabajo de los productores nacionales.

    Getzalette Reyes

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Tres consorcios en carrera por millonario proyecto de construcción de la carretera Panamericana Oeste. Leer más
    • Panamá Sub-15 cae en penales ante Estados Unidos y jugará por el tercer lugar del Campeonato de Niños de Concacaf. Leer más
    • Continúan las agroferias este 9 de agosto: conozca qué productos estarán disponibles y dónde adquirirlos. Leer más
    • Confirmado: Peaje para el Cuarto Puente y ampliación de carretera en Panamá Oeste. Leer más
    • Canal de Panamá construirá la ‘NASA’ del transporte marítimo. Leer más
    • Japón financia la línea 3 del Metro que conectará la capital con Panamá Oeste. Leer más
    • Cobertura y monto crecen: contrato único de mantenimiento de áreas verdes en la capital. Leer más