Agroferias: IMA anuncia horario y lugares de venta para este miércoles 29 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para este miércoles 29 de octubre.

En estas tiendas agropecuarias, los consumidores pueden adquirir productos a precios módicos, entre ellos, arroz, espagueti, legumbres, frutas y carnes.

Miércoles 29 de octubre

Los Santos: cancha del corregimiento de Flores, distrito de Tonosí.

Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios.

Panamá Este: Cartigandí (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

Panamá Oeste: casa cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.

Panamá: parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.

Herrera: cancha comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé.

🍊🥬 El IMA te espera en las Agroferias con una gran variedad de productos locales, frescos y a buen precio.

📍 Mira dónde estará la tuya

🕗 Desde las 8:00 a.m.

✅ Trae tu bolsa y tu cédula

🇵🇦 ¡Juntos impulsamos el campo panameño!#ConPasoFirme pic.twitter.com/Ford8Wr9VL — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) October 27, 2025

Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para comprar los productos. Se recomienda llevar bolsas reutilizables.