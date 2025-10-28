Panamá, 28 de octubre del 2025

    Calendario

    Agroferias: IMA anuncia horario y lugares de venta para este miércoles 29 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para este miércoles 29 de octubre.

    En estas tiendas agropecuarias, los consumidores pueden adquirir productos a precios módicos, entre ellos, arroz, espagueti, legumbres, frutas y carnes.

    Miércoles 29 de octubre

    Los Santos: cancha del corregimiento de Flores, distrito de Tonosí.

    Chiriquí: cancha comunal del corregimiento de Santa Lucía, distrito de Remedios.

    Panamá Este: Cartigandí (Yosevat) en el corregimiento de Tortí, distrito de Chepo.

    Panamá Oeste: casa cultural del corregimiento de Lídice, distrito de Capira.

    Panamá: parque Miramar, corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá.

    Herrera: cancha comunal del corregimiento de Ciruelo Abajo, distrito de Pesé.

    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad personal para comprar los productos. Se recomienda llevar bolsas reutilizables.

