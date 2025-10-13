Panamá, 13 de octubre del 2025

    Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre

    Henry Cárdenas P.
    Las Agroferias del IMA están abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    Este miércoles 15 de octubre, las Agroferias que habilita el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m.

    Para esta nueva jornada de venta de productos agropecuarios se anunciaron puntos de venta en al menos siete regiones del país:

    Herrera: puerto de La Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

    Chiriquí: cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.

    Colón: gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.

    Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

    Veraguas: cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.

    Panamá Oeste: cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.

    Escuela de Chicá, distrito de Chame.

    Panamá Este: Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

    Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

    Predios de la Junta Comunal de la isla Pedro González, distrito de Balboa.

