Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre, las Agroferias que habilita el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m.

Para esta nueva jornada de venta de productos agropecuarios se anunciaron puntos de venta en al menos siete regiones del país:

Herrera: puerto de La Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.

Chiriquí: cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.

Colón: gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.

Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.

Veraguas: cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.

Panamá Oeste: cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.

Escuela de Chicá, distrito de Chame.

Panamá Este: Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.

Predios de la Junta Comunal de la isla Pedro González, distrito de Balboa.