Agroferias: IMA anuncia horario y puntos de venta para este miércoles 15 de octubre

Este miércoles 15 de octubre, las Agroferias que habilita el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m.
Para esta nueva jornada de venta de productos agropecuarios se anunciaron puntos de venta en al menos siete regiones del país:
Herrera: puerto de La Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.
Chiriquí: cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.
Colón: gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.
Los Santos: Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
Veraguas: cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.
Panamá Oeste: cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.
Escuela de Chicá, distrito de Chame.
Panamá Este: Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Panamá: predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
Predios de la Junta Comunal de la isla Pedro González, distrito de Balboa.