Agroferias: IMA anuncia lugares y horario para este lunes 27 y martes 28 de julio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares y horario para las Agroferias de los días lunes 27 y martes 28 de julio.
En las Agroferias, los consumidores pueden adquirir productos de la canasta básica a precios módicos.
Las Agroferias abrirán desde las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.
Lunes 27 de julio
Panamá Oeste: casa comunal de Chicá, en el distrito de Chame.
Chiriquí: cancha comunal de La Pita, en el distrito de Alanje.
Martes 28 de julio
Coclé: iglesia de Boca de Tucue, en el distrito de Penonomé.
Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, en el distrito de San Miguelito.
Herrera: cancha de El Pedregocito, en El Pedregoso, distrito de Pesé.
Panamá Este: terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo.
Colón: parque central del corregimiento de Playa Chiquita, distrito de Santa Isabel.
Chiriquí: cancha comunal de Santa Marta, distrito de Bugaba.
Darién: cancha de baloncesto de Alto del Cristo, en El Zapallal, distrito de Santa Fe.
Veraguas: casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.
Casa comunal de Barnizal, distrito de Calobre.
Panamá Oeste: cancha de la Escuela de El Higo, distrito de San Carlos.
Aquí están las Agroferias del IMA para este lunes y martes— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 25, 2026
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📍 Conoce las sedes
🕗 Desde las 8:00 a.m.
✅ Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula
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