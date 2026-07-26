Agroferias: IMA anuncia lugares y horario para este lunes 27 y martes 28 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares y horario para las Agroferias de los días lunes 27 y martes 28 de julio.

En las Agroferias, los consumidores pueden adquirir productos de la canasta básica a precios módicos.

Las Agroferias abrirán desde las 8:00 a.m. y las personas deben presentar la cédula de identidad para adquirir los productos y llevar bolsas reutilizables.

Lunes 27 de julio

Panamá Oeste: casa comunal de Chicá, en el distrito de Chame.

Chiriquí: cancha comunal de La Pita, en el distrito de Alanje.

Martes 28 de julio

Coclé: iglesia de Boca de Tucue, en el distrito de Penonomé.

Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, en el distrito de San Miguelito.

Herrera: cancha de El Pedregocito, en El Pedregoso, distrito de Pesé.

Panamá Este: terrenos de la Feria de Tanara, en el distrito de Chepo.

Colón: parque central del corregimiento de Playa Chiquita, distrito de Santa Isabel.

Chiriquí: cancha comunal de Santa Marta, distrito de Bugaba.

Darién: cancha de baloncesto de Alto del Cristo, en El Zapallal, distrito de Santa Fe.

Veraguas: casa comunal de El Rincón, distrito de Las Palmas.

Casa comunal de Barnizal, distrito de Calobre.

Panamá Oeste: cancha de la Escuela de El Higo, distrito de San Carlos.