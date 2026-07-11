Agroferias: IMA anuncia puntos de venta para el lunes 13 y el martes 14 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan en los próximos días en diferentes regiones del país.

De acuerdo con el cronograma del IMA, habrá Agroferias habilitadas los días lunes 13 y martes 14 de julio, a partir de las 8:00 a.m.

Para adquirir los productos, los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal y recordar llevar bolsas reutilizables.

Lunes 13 de julio

Coclé: Parque 15 de Enero, en Antón cabecera, distrito de Antón.

Panamá Oeste: Junta Comunal de Obaldía, distrito de La Chorrera.

Cancha techada de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraiján.

Darién: Plaza Aruba, en Metetí, distrito de Pinogana.

Martes 14 de julio

Colón: parque central del corregimiento de El Guabo, distrito de Chagres.

Chiriquí: cancha comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje.

Panamá: estacionamientos del CAI, en San Francisco, distrito de Panamá.

Coclé: cancha de la barriada El Carmen, en Pocrí, distrito de Aguadulce.

Herrera: parque central de Llano La Cruz, distrito de Parita.

Panamá Este: Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo.

Veraguas: casa comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa.

Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe.

Panamá Oeste: cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame.

Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai.

Comunidad de Alto Caballero, distrito de Muná.