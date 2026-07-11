Panamá, 11 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 11 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Consumidores

    Agroferias: IMA anuncia puntos de venta para el lunes 13 y el martes 14 de julio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: IMA anuncia puntos de venta para el lunes 13 y el martes 14 de julio
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    Las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan en los próximos días en diferentes regiones del país.

    De acuerdo con el cronograma del IMA, habrá Agroferias habilitadas los días lunes 13 y martes 14 de julio, a partir de las 8:00 a.m.

    Para adquirir los productos, los consumidores deben presentar la cédula de identidad personal y recordar llevar bolsas reutilizables.

    Lunes 13 de julio

    Coclé: Parque 15 de Enero, en Antón cabecera, distrito de Antón.

    Panamá Oeste: Junta Comunal de Obaldía, distrito de La Chorrera.

    Cancha techada de Barriada Panamá, en Veracruz, distrito de Arraiján.

    Darién: Plaza Aruba, en Metetí, distrito de Pinogana.

    Martes 14 de julio

    Colón: parque central del corregimiento de El Guabo, distrito de Chagres.

    Chiriquí: cancha comunal de Canta Gallo, distrito de Alanje.

    Panamá: estacionamientos del CAI, en San Francisco, distrito de Panamá.

    Coclé: cancha de la barriada El Carmen, en Pocrí, distrito de Aguadulce.

    Herrera: parque central de Llano La Cruz, distrito de Parita.

    Panamá Este: Agua Buena y Pavita, en El Llano, distrito de Chepo.

    Veraguas: casa comunal de Llano Grande, distrito de La Mesa.

    Predios del CEBG, en Río Luis, distrito de Santa Fe.

    Panamá Oeste: cancha techada de baloncesto de Nueva Gorgona, distrito de Chame.

    Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de Coclesito, en Guariviara, distrito de Jirondai.

    Comunidad de Alto Caballero, distrito de Muná.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Última Hora

    • 22:51 Agroferias: IMA anuncia puntos de venta para el lunes 13 y el martes 14 de julio Leer más
    • 21:44 Guardaparques de Coiba refuerzan capacidades para el monitoreo marino Leer más
    • 20:36 Inglaterra y Noruega definirán el partido en tiempo extra Leer más
    • 19:52 La cúpula blanca que mira a Panamá desde la montaña: el Templo Bahá’í Leer más
    • 19:44 Murillo, Vergara y Jaén arrancan nuevos retos en Europa Leer más
    • 19:32 La diplomacia se reactiva para intentar mitigar la escalada del conflicto en Oriente Medio Leer más
    • 19:07 Construcción del nuevo Centro de Salud de Pacora costará unos $23.3 millones Leer más
    • 18:48 Incendio provocado en Subcentro de Salud de Don Bosco causa daños a la infraestructura Leer más
    • 18:40 La emotiva reacción de Iván Herrera tras ser llamado al Juego de Estrellas Leer más
    • 18:35 La historia de Ruth Ellis, la última mujer en ser ejecutada en la horca en Reino Unido y a la que ahora el rey indultó Leer más