Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para el lunes 1 y martes 2 de junio.

La compra de productos como arroz, huevos, porotos, aceite, lentejas, verduras, sal, azúcar y atún, entre otros, a precios accesibles, es la prioridad de los consumidores.

El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

Las Agroferias del IMA estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m.

Lunes 1 de junio

Panamá Oeste: terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.

Martes 2 de junio

Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

Coclé: casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.

Darién: Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

Colón: parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.

Panamá Oeste: Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.

Chiriquí: cancha comunal de Querévalo, distrito de Alanje.

Panamá Este: Limonada, en el corregimiento de Chepo.

Herrera: cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.

Veraguas: cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.