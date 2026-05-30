Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para el lunes 1 y martes 2 de junio.
La compra de productos como arroz, huevos, porotos, aceite, lentejas, verduras, sal, azúcar y atún, entre otros, a precios accesibles, es la prioridad de los consumidores.
El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.
Las Agroferias del IMA estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m.
Lunes 1 de junio
Panamá Oeste: terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.
Martes 2 de junio
Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.
Coclé: casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.
Darién: Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.
Colón: parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.
Panamá Oeste: Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.
Chiriquí: cancha comunal de Querévalo, distrito de Alanje.
Panamá Este: Limonada, en el corregimiento de Chepo.
Herrera: cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.
Veraguas: cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.
Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.