Panamá, 31 de mayo del 2026

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    Consumidores

    Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: IMA confirma lugares de venta para el lunes 1 y martes 2 de junio
    Las Agroferias del IMA estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó los lugares de venta de las Agroferias para el lunes 1 y martes 2 de junio.

    La compra de productos como arroz, huevos, porotos, aceite, lentejas, verduras, sal, azúcar y atún, entre otros, a precios accesibles, es la prioridad de los consumidores.

    El IMA recordó que las personas deben presentar su cédula de identidad para adquirir los productos y se recomienda llevar bolsas reutilizables.

    Las Agroferias del IMA estarán abiertas a partir de las 8:00 a.m.

    Lunes 1 de junio

    Panamá Oeste: terrenos de la Feria de La Chorrera, corregimiento de Barrio Balboa.

    Martes 2 de junio

    Panamá: predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

    Coclé: casa local de Los Pollos, en Río Hato, distrito de Antón.

    Darién: Junta Comunal de Santa Fe, distrito de Santa Fe.

    Colón: parque central de Santa Isabel, distrito de Santa Isabel.

    Panamá Oeste: Junta Comunal de Sajalices, distrito de Chame.

    Chiriquí: cancha comunal de Querévalo, distrito de Alanje.

    Panamá Este: Limonada, en el corregimiento de Chepo.

    Herrera: cuadro de softbol de Rincón Hondo, en el distrito de Pesé.

    Veraguas: cancha techada de Río de Jesús, distrito de Río de Jesús.

    Comunidad de El Pilón, distrito de Montijo.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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