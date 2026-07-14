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    Consumidores

    Agroferias: IMA confirma lugares de venta para este jueves 16 de julio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: IMA confirma lugares de venta para este jueves 16 de julio
    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) confirmó el cronograma de Agroferias que estarán habilitadas para este jueves 16 de julio en diferentes puntos del país.

    Las ventas iniciarán de forma simultánea a partir de las 8:00 a.m. en todos los puntos habilitados, donde los consumidores podrán adquirir alimentos de primera necesidad.

    El IMA recordó que para poder realizar las compras es obligatorio presentar la cédula de identidad personal. Además, recomendó a los asistentes llevar bolsas reutilizables para facilitar el transporte de los productos y reducir el uso de plásticos.

    Jueves 16 de julio

    Coclé: casa local de Llano de La Palma, en Villarreal, en el distrito de Natá.

    Veraguas: casa comunal de El Espavé, en Corral Falso, distrito de San Francisco.

    Casa comunal de San Marcelo, distrito de Cañazas.

    Panamá Oeste: casa cultural de Nuevo Emperador, distrito de Arraiján.

    Chiriquí: cancha comunal de Cuesta de Piedra, distrito de Tierras Altas.

    Panamá: cancha de Agua Buena, en La Unión de Chilibre, distrito de Panamá.

    Herrera: cancha comunal de Santa María cabecera, en el distrito de Santa María.

    Los Santos: parque de Pocrí cabecera, en el distrito de Pocrí.

    Panamá Este: Wuacuco, en Tortí, distrito de Chepo.

    Darién: cuadro de softbol de Sansón, distrito de Pinogana.

    Colón: comunidad de San Judas Tadeo, en los estacionamientos de la abarrotería Good Luck, en Cativá, distrito de Colón.

    Comarca Ngäbe Buglé: comunidad de El Prado, corregimiento de Sitio Prado, distrito de Muná.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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