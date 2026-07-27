Panamá, 28 de julio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 28 de julio del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Productos agrícolas

    Agroferias: IMA confirma puntos de venta para este miércoles 29 de julio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: IMA confirma puntos de venta para este miércoles 29 de julio
    Las Agroferias del IMA se desarrollan en varios puntos del país. Tomada de X

    Productos de la canasta básica, como arroz, aceite, huevos y lentejas, entre otros, pueden ser adquiridos a precios módicos en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que estarán habilitadas este miércoles 29 de julio.

    El IMA confirmó los puntos de venta que estarán abiertos en diferentes partes del país, a partir de las 8:00 a.m.

    Los consumidores deben presentar la cédula de identidad para adquirir los productos y deben llevar bolsas reutilizables.

    Miércoles 29 de julio

    Veraguas: cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas.

    Casa comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya.

    Panamá Oeste: junta local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera.

    Herrera: cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.

    Chiriquí: plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba.

    Coclé: casa local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

    Darién: escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

    Panamá: estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

    Cierre los días 30 y 31 de julio

    Por otro lado, el IMA informó que, debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de información en el sistema, las ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el jueves 30 y el viernes 31 de julio.

    De igual forma, se indicó que en las bodegas de la institución, a nivel nacional, no se efectuarán despachos ni recepciones de mercancía durante estos días.

    Agroferias: IMA confirma puntos de venta para este miércoles 29 de julio

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Última Hora

    • 00:02 Diputados retoman debate del reglamento interno: hay 125 propuestas de modificación Leer más
    • 23:40 Ian Romero conquista el bronce y entrega a Panamá su tercera medalla en Santo Domingo 2026 Leer más
    • 22:43 Agroferias: IMA confirma puntos de venta para este miércoles 29 de julio Leer más
    • 22:32 Operación Pandora: Lupo González, de auditor de la DGI a imputado en el caso de los créditos fiscales Leer más
    • 21:54 Panamá cae ante Puerto Rico y definirá frente a Nicaragua su pase a semifinales Leer más
    • 21:41 Sorprenden a tres personas presuntamente realizando minería ilegal cerca del lago Alajuela Leer más
    • 21:39 Vamos propone cambiar las reglas del sistema eléctrico antes de renovar las concesiones Leer más
    • 21:35 Ministerio Público lanza el Protocolo Patricia tras aumento del 86% de los feminicidios en Panamá Leer más
    • 21:03 Fiscalía indaga Emilio Garzola por la desaparición de Rita Wald Leer más
    • 20:45 J Balvin muestra en sus redes la pasarela con la que inauguró Colombiamoda 2026 Leer más