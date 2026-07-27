Agroferias: IMA confirma puntos de venta para este miércoles 29 de julio

Productos de la canasta básica, como arroz, aceite, huevos y lentejas, entre otros, pueden ser adquiridos a precios módicos en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que estarán habilitadas este miércoles 29 de julio.
El IMA confirmó los puntos de venta que estarán abiertos en diferentes partes del país, a partir de las 8:00 a.m.
Los consumidores deben presentar la cédula de identidad para adquirir los productos y deben llevar bolsas reutilizables.
Miércoles 29 de julio
Veraguas: cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas.
Casa comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya.
Panamá Oeste: junta local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera.
Herrera: cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.
Chiriquí: plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba.
Coclé: casa local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.
Darién: escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.
Panamá: estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.
¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad— Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 27, 2026
📍 Conoce las sedes
🕗 Desde las 8:00 a.m.
✅ Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula
💚 ¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fvAFgTw895
Cierre los días 30 y 31 de julio
Por otro lado, el IMA informó que, debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de información en el sistema, las ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el jueves 30 y el viernes 31 de julio.
De igual forma, se indicó que en las bodegas de la institución, a nivel nacional, no se efectuarán despachos ni recepciones de mercancía durante estos días.