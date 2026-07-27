Agroferias: IMA confirma puntos de venta para este miércoles 29 de julio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Productos de la canasta básica, como arroz, aceite, huevos y lentejas, entre otros, pueden ser adquiridos a precios módicos en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), que estarán habilitadas este miércoles 29 de julio.

El IMA confirmó los puntos de venta que estarán abiertos en diferentes partes del país, a partir de las 8:00 a.m.

Los consumidores deben presentar la cédula de identidad para adquirir los productos y deben llevar bolsas reutilizables.

Miércoles 29 de julio

Veraguas: cancha techada de Pixvae, distrito de Las Palmas.

Casa comunal de La Mata, corregimiento de San Antonio, distrito de Atalaya.

Panamá Oeste: junta local de Llano Largo, en Playa Leona, distrito de La Chorrera.

Herrera: cancha de Villa Rosa, en El Pájaro, distrito de Pesé.

Chiriquí: plaza de El Ferrocarril, en La Concepción, distrito de Bugaba.

Coclé: casa local de Churuquita Grande, en Victoriano Lorenzo, distrito de Penonomé.

Darién: escuela de Río Pavo, en Río Congo Arriba, distrito de Santa Fe.

Panamá: estacionamientos del Parque Omar, corregimiento de San Francisco, distrito de Panamá.

¡Atención! Las agroferias del IMA llegan a tu comunidad



📍 Conoce las sedes

🕗 Desde las 8:00 a.m.

✅ Lleva tu bolsa reutilizable y tu cédula

💚 ¡Por un Panamá que consume lo nuestro!#ConPasoFirme pic.twitter.com/fvAFgTw895 — Instituto de Mercadeo Agropecuario (@IMA_Pma) July 27, 2026

Cierre los días 30 y 31 de julio

Por otro lado, el IMA informó que, debido a labores de limpieza, revisión de productos y actualización de información en el sistema, las ferias, tiendas y distribuidoras permanecerán cerradas el jueves 30 y el viernes 31 de julio.

De igual forma, se indicó que en las bodegas de la institución, a nivel nacional, no se efectuarán despachos ni recepciones de mercancía durante estos días.