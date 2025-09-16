Agroferias: puntos de venta para el miércoles 17 de septiembre

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La venta de diferentes productos en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estará habilitada este miércoles 17 de septiembre en diferentes provincias.

Panamá: Centro deportivo El Bajo, corregimiento 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

Calle del Corredor Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

Veraguas: Parque Ciribulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago.

Cancha techada de La Raya de Santa Maria, distrito de Santiago.

Herrera: Cancha comunal de Portobelillo, distrito de Parita.

Los Santos: Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí.

Panamá Oeste: Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján.

Las Agroferias del IMA estarán abiertas a partir de las 8:00 a. m. y las personas deben presentar la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.