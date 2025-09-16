Panamá, 16 de septiembre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    IMA

    Agroferias: puntos de venta para el miércoles 17 de septiembre

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias del IMA. Tomada de X

    La venta de diferentes productos en las Agroferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) estará habilitada este miércoles 17 de septiembre en diferentes provincias.

    Panamá: Centro deportivo El Bajo, corregimiento 24 de Diciembre, distrito de Panamá.

    Calle del Corredor Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

    Veraguas: Parque Ciribulaco, corregimiento de Santiago Sur, distrito de Santiago.

    Cancha techada de La Raya de Santa Maria, distrito de Santiago.

    Herrera: Cancha comunal de Portobelillo, distrito de Parita.

    Los Santos: Junta Comunal de Lajamina, distrito de Pocrí.

    Panamá Oeste: Casa SPI, antiguo turicentro de Veracruz, distrito de Arraiján.

    Las Agroferias del IMA estarán abiertas a partir de las 8:00 a. m. y las personas deben presentar la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables.

