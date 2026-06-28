Agroferias: puntos de venta para este lunes 29 y martes 30 de junio

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta de las Agroferias para este lunes 29 y martes 30 de junio de 2026.
Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m.
El IMA recuerda a todos los ciudadanos que es indispensable presentar su cédula de identidad para realizar las compras y los insta a llevar su propia bolsa reutilizable.
Lunes 29 de junio
Coclé: Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé.
Chiriquí: Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba.
Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.
Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, Montijo cabecera.
Martes 30 de junio
Coclé: cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón.
Herrera: casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María.
Colón: paseo marino, al lado del Cristo, distrito de Colón.
Panamá Oeste: casa local de Las Margaritas, en Los Llanitos, distrito de Chame.
Chiriquí: cancha comunal de Alto Boquete, en el distrito de Boquete.
Panamá: parque de Cerro Viento (circunvalación), corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.
Veraguas: casa comunal de Zapotillo, en el distrito de Las Palmas.
Cancha de El Pedregoso, en el corregimiento de Calobre cabecera.