Agroferias: puntos de venta para este lunes 29 y martes 30 de junio

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta de las Agroferias para este lunes 29 y martes 30 de junio de 2026.

Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m.

El IMA recuerda a todos los ciudadanos que es indispensable presentar su cédula de identidad para realizar las compras y los insta a llevar su propia bolsa reutilizable.

Lunes 29 de junio

Coclé: Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé.

Chiriquí: Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba.

Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.

Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, Montijo cabecera.

Martes 30 de junio

Coclé: cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón.

Herrera: casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María.

Colón: paseo marino, al lado del Cristo, distrito de Colón.

Panamá Oeste: casa local de Las Margaritas, en Los Llanitos, distrito de Chame.

Chiriquí: cancha comunal de Alto Boquete, en el distrito de Boquete.

Panamá: parque de Cerro Viento (circunvalación), corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

Veraguas: casa comunal de Zapotillo, en el distrito de Las Palmas.

Cancha de El Pedregoso, en el corregimiento de Calobre cabecera.