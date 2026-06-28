Panamá, 28 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    IMA

    Agroferias: puntos de venta para este lunes 29 y martes 30 de junio

    Henry Cárdenas P.
    Agroferias: puntos de venta para este lunes 29 y martes 30 de junio
    Las Agroferias del IMA están abiertas desde las 8:00 a.m. Tomada de X

    El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció los puntos de venta de las Agroferias para este lunes 29 y martes 30 de junio de 2026.

    Las Agroferias están abiertas desde las 8:00 a.m.

    El IMA recuerda a todos los ciudadanos que es indispensable presentar su cédula de identidad para realizar las compras y los insta a llevar su propia bolsa reutilizable.

    Lunes 29 de junio

    Coclé: Cooperativa Bajito de San Miguel, distrito de Penonomé.

    Chiriquí: Escuela de San Isidro, corregimiento de San Isidro, Bugaba.

    Panamá Este: parque de Cañita, distrito de Chepo.

    Veraguas: Plaza Teresa Urriola de López, Montijo cabecera.

    Martes 30 de junio

    Coclé: cancha techada de Juan Díaz, en el distrito de Antón.

    Herrera: casa local de Santa Ana, en El Limón, distrito de Santa María.

    Colón: paseo marino, al lado del Cristo, distrito de Colón.

    Panamá Oeste: casa local de Las Margaritas, en Los Llanitos, distrito de Chame.

    Chiriquí: cancha comunal de Alto Boquete, en el distrito de Boquete.

    Panamá: parque de Cerro Viento (circunvalación), corregimiento de Rufina Alfaro, en San Miguelito.

    Veraguas: casa comunal de Zapotillo, en el distrito de Las Palmas.

    Cancha de El Pedregoso, en el corregimiento de Calobre cabecera.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

    Última Hora

    • 01:16 ‘No le temo a auditorías’: candidata a la rectoría de la UP, Migdalia Bustamante Leer más
    • 01:15 ¿Aprenderemos algún día a reciclar? Leer más
    • 01:00 La langosta centroamericana: vigilar y prevenir más que infundir temor Leer más
    • 00:47 El rescatista mexicano de 80 años que atiende por tercera vez un desastre en Venezuela Leer más
    • 00:45 El avistamiento de cetáceos en Panamá Leer más
    • 00:42 Agroferias: puntos de venta para este lunes 29 y martes 30 de junio Leer más
    • 00:16 Un emocionado Mosquera se despide con orgullo del Mundial Leer más
    • 23:55 Imputan cargos por peculado y blanqueo de capitales a Genaro López y Marco Andrade Leer más
    • 23:47 Adorni, jefe de Gabinete de Milei, renuncia tras meses de escándalos de corrupción Leer más
    • 23:32 La zona de desastre por terremotos en Venezuela, militarizada y con fuertes restricciones Leer más