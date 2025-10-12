Panamá, 12 de octubre del 2025

    Consumidores

    Agrotienda en San Antonio: calendario, horarios y productos a la venta

    Henry Cárdenas P.
    Agrotienda en San Antonio: calendario, horarios y productos a la venta
    La agrotienda de San Antonio estará funcionando de martes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. Tomada de X

    La agrotienda inaugurada el pasado viernes por el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) en el sector de San Antonio, provincia de Panamá, ya tiene horario de atención al público y qué días de la semana estará abierta.

    De acuerdo con la entidad, la agrotienda estará funcionando de martes a viernes en horario de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

    Este punto de venta de productos agropecuarios en la ciudad capital es el tercero que tiene operativo el IMA, en todo el país.

    De acuerdo con el IMA, la agrotienda en San Antonio tiene capacidad para atender hasta 3,000 personas por día.

    Además, informó el día de la apertura que la tienda cuenta con un diseño funcional y moderno, con aire acondicionado, espacios organizados y un sistema de atención ágil.

    Se destaca que la tienda tiene como objetivo garantizar el acceso a alimentos de calidad para las personas con una amplia gama de productos frescos, enlatados y de primera necesidad a precios asequibles.

    Otro aspecto que se destaca es que en estas agrotiendas los consumidores pueden adquirir 34 productos de la canasta básica, entre ellos: arroz a $1.25 el paquete de 5 lbs., atún en lata a $0.30, azúcar a $0.40, café a $0.75, espagueti a $0.25, guandú a $0.50, jamonilla a $1.00, lentejas a $0.50 y porotos a $0.50.

