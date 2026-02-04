Panamá, 04 de febrero del 2026

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    Servicio de agua potable

    Agua en Azuero aún no es apta: Minsa espera resultados de laboratorio

    El titular de Salud afirmó que, tras validar los análisis externos, el Minsa emitirá una declaratoria oficial sobre la calidad del agua.

    Aleida Samaniego C.
    Las autoridades están pendientes de los resultados de los estudios de laboratorio. Archivo

    El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el 70% de los análisis realizados por laboratorios externos confirman que el agua producida en la planta Rufina Alfaro, en Los Santos, y que abastece a Guararé y Las Tablas, es apta para el consumo humano, mientras se espera el 30% restante de los resultados, previstos para el fin de semana.

    El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que estos estudios forman parte del proceso de recertificación para garantizar la confiabilidad de los resultados obtenidos por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), que previamente certificó la calidad del agua en Las Tablas, Llano de Piedra, Guararé y en las plantas potabilizadoras Roberto Reina y Rufina Alfaro.

    “El Minsa mantiene una vigilancia permanente y cualquier decisión sobre el levantamiento de medidas se tomará únicamente cuando los resultados técnicos confirmen que el agua es segura para el consumo humano”, enfatizó Boyd Galindo.

    El titular de Salud aclaró que, en el caso de Chitré y La Villa, aún será necesario esperar hasta después de los carnavales, ya que ambas localidades continúan en el proceso de descontaminación de las redes de distribución de agua, como parte de las acciones correctivas para garantizar la seguridad sanitaria de la población.

    Boyd Galindo aseguró que, una vez completada la validación de los análisis externos, el Minsa podrá avanzar hacia una declaratoria oficial sobre la calidad del agua en las distintas áreas, reiterando el compromiso del ministerio de proteger la salud pública siguiendo estrictamente los protocolos técnicos y científicos.

    La reacción del ministro de Salud surgió luego de que el director de Operaciones del Operaciones del Idaan, Pedro Saavedra, aseguró que el agua en la región de Azuero es apta para el consumo humano.

    Aleida Samaniego C.

    Editora sección sociedad

