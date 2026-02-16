Panamá, 16 de febrero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Festival Carnavalístico

    Agua y música en el lunes de Carnaval en la ciudad capital

    Henry Cárdenas P.
    Agua y música en el lunes de Carnaval en la ciudad capital
    Carnaval en la Cinta Costera. LP/Anel Asprilla

    La ciudad capital tuvo un lunes de Carnaval lleno de mucha agua y música en la Cinta Costera.

    Fue una jornada de diversión del Festival Carnavalístico, organizado por la Alcaldía de Panamá.

    Agua y música en el lunes de Carnaval en la ciudad capital
    Culecos en la Cinta Costera. LP/Anel Asprilla

    Por tercer día consecutivo, la multitud no paró de corear las canciones más pegadas del momento, saltar y bailar.

    Los carros cisterna esparcían agua para mitigar en algo el imponente sol, propio de la temporada seca en Panamá.

    Agua y música en el lunes de Carnaval en la ciudad capital
    Lunes de Carnaval en la capital. LP/Anel Asprilla

    Los estamentos de seguridad continuaron con su plan de vigilancia, requisando a todos los que ingresaban al área del Carnaval, a fin de minimizar cualquier incidente.

    Residentes de la capital, de otras áreas del país y turistas continúan disfrutando de la fiesta que tiene como fecha final este martes 17 de febrero.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Ofertas exclusivas de tiendapanama.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Crisis energética en Cuba obliga a mudar a Panamá los partidos de la eliminatoria mundialista de baloncesto. Leer más
    • Después de años de espera, inauguran el puente vehicular de La Cabima. Leer más
    • Parque Omar informa que no ha autorizado el ‘Primer Encuentro de Therians en Panamá’. Leer más
    • La naviera china Cosco afirma que su puerto de Chancay no afecta a la soberanía peruana. Leer más
    • Morgan Stanley prevé que el gobierno de Mulino intentará reabrir la mina Cobre Panamá por decreto. Leer más
    • Cepadem: dónde consultar el listado y cómo retirar su cheque. Leer más
    • AMP aclara que el buque petrolero Verónica III no navega bajo bandera panameña desde 2024. Leer más