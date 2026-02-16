Agua y música en el lunes de Carnaval en la ciudad capital

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La ciudad capital tuvo un lunes de Carnaval lleno de mucha agua y música en la Cinta Costera.

Fue una jornada de diversión del Festival Carnavalístico, organizado por la Alcaldía de Panamá.

Culecos en la Cinta Costera. LP/Anel Asprilla

Por tercer día consecutivo, la multitud no paró de corear las canciones más pegadas del momento, saltar y bailar.

Los carros cisterna esparcían agua para mitigar en algo el imponente sol, propio de la temporada seca en Panamá.

Lunes de Carnaval en la capital. LP/Anel Asprilla

Los estamentos de seguridad continuaron con su plan de vigilancia, requisando a todos los que ingresaban al área del Carnaval, a fin de minimizar cualquier incidente.

Residentes de la capital, de otras áreas del país y turistas continúan disfrutando de la fiesta que tiene como fecha final este martes 17 de febrero.