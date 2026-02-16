Agua y música en el lunes de Carnaval en la ciudad capital

La ciudad capital tuvo un lunes de Carnaval lleno de mucha agua y música en la Cinta Costera.
Fue una jornada de diversión del Festival Carnavalístico, organizado por la Alcaldía de Panamá.
Por tercer día consecutivo, la multitud no paró de corear las canciones más pegadas del momento, saltar y bailar.
Los carros cisterna esparcían agua para mitigar en algo el imponente sol, propio de la temporada seca en Panamá.
Los estamentos de seguridad continuaron con su plan de vigilancia, requisando a todos los que ingresaban al área del Carnaval, a fin de minimizar cualquier incidente.
Residentes de la capital, de otras áreas del país y turistas continúan disfrutando de la fiesta que tiene como fecha final este martes 17 de febrero.