Ahora puedes recargar la tarjeta del metro y metrobus con Yappy desde la app A2-20

Desde esta semana, los usuarios del metro y metro bus podrán recargar su tarjeta de transporte público directamente desde la aplicación A2-20, utilizando la plataforma de pagos Yappy, la aplicación de Banco General que atiende a 1.5 millones de usuarios.

La nueva opción elimina el uso de efectivo y busca agilizar las recargas, permitiendo a los pasajeros realizar el proceso desde su celular y evitar las filas en los puntos de recarga físicos.

A través de Yappy se realizan anualmente transacciones personales y comerciales por más de $9,000 millones.

En tanto, MiBus, a cargo del transporte público, transporta a cerca de 450 mil pasajeros cada día. Por su parte, la demanda mensual del Metro de Panamá asciende a 10.7 millones de usuarios.

La aplicación para los buses está a cargo del Sistema Integrado de Transporte de Panamá.

“Con la incorporación de Yappy en la app A2-20, ofrecemos a los usuarios una alternativa más segura y ágil para realizar sus recargas”, señaló Víctor Betancourt, gerente general de SONDA Panamá.

Para realizar la recarga, los usuarios deben descargar la aplicación A2-20 desde App Store o Google Play, registrar su tarjeta, ingresar el monto deseado y aprobar el pago mediante Yappy. El saldo se reflejará en la aplicación y quedará disponible una vez se active en los validadores ubicados en las estaciones del metro, terminales de autoservicio o zonas pagas.

El monto mínimo de recarga es de $1.00 y el máximo, de $50.00. Además, la app permite guardar los datos de la tarjeta para facilitar futuras operaciones.

Los usuarios que requieran asistencia pueden acudir al Centro de Atención Especializada (CAE) más cercano.

Por otra parte, Yappy también anunció nuevas actualizaciones en su plataforma, que incluyen la posibilidad de programar pagos recurrentes y una función para añadir mensajes o “gifts” personalizados en los envíos de dinero, ampliando las opciones de interacción entre sus usuarios.