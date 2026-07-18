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    ALCALDÍA DE PANAMÁ

    AirTags Vigilantes: la plataforma para dar seguimiento a las obras de la Alcaldía de Panamá

    Al escanear un código QR, los usuarios son dirigidos al portal airtagsvigilantes.com, donde pueden consultar la ubicación de cada obra y conocer su estado de ejecución.

    Ohigginis Arcia Jaramillo
    AirTags Vigilantes: la plataforma para dar seguimiento a las obras de la Alcaldía de Panamá
    Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá. Archivo

    La Alcaldía de Panamá lanzó una plataforma digital para que los ciudadanos puedan dar seguimiento a las obras ejecutadas con recursos municipales.

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    La iniciativa, denominada AirTags Vigilantes, busca reforzar la transparencia mediante la instalación de señalizaciones con códigos QR en proyectos financiados con impuestos municipales.

    La propuesta consiste en colocar letreros inspirados en los AirTags de Apple en distintos puntos de la ciudad. Al escanear el código QR, los usuarios son dirigidos al portal airtagsvigilantes.com, donde pueden consultar la ubicación de cada obra y conocer su estado de ejecución.

    Los proyectos

    La plataforma reúne proyectos de diversa naturaleza, entre ellos la construcción de puentes, la instalación de paradas de autobús, jornadas de limpieza, programas de siembra de árboles, mejoras tecnológicas, festivales comunitarios, la colocación de tapas plásticas y la creación o renovación de espacios públicos impulsados por la Alcaldía de Panamá.

    Además de la ubicación de las obras, el sitio web ofrece información sobre el monto invertido en cada proyecto y la cantidad estimada de personas beneficiadas. Con estos datos, la administración municipal busca facilitar el acceso a información sobre el destino de los recursos provenientes de los impuestos municipales.

    La Alcaldía informó que la plataforma será actualizada de manera progresiva con nuevos proyectos, con el objetivo de ampliar el alcance del sistema de monitoreo ciudadano y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas sobre la inversión pública.

    AirTags Vigilantes: la plataforma para dar seguimiento a las obras de la Alcaldía de Panamá
    Alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi. Cortesía

    Plan de inversiones

    La Alcaldía de Panamá concentra su plan de inversiones para 2026 en proyectos relacionados con la recuperación urbana, la infraestructura comunitaria y los espacios públicos.

    Entre las principales iniciativas figuran la renovación de la zona de 5 de Mayo, la intervención de la avenida 3 de Noviembre y Calle Estudiante, así como la construcción de parques de bolsillo en corregimientos como Calidonia, Bella Vista, San Francisco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo y Juan Díaz.

    El programa de obras también incluye la construcción y rehabilitación de puentes peatonales, paradas de buses, parques y otras áreas recreativas, además de jornadas de limpieza, programas de siembra de árboles, mejoras tecnológicas y actividades culturales y comunitarias.

    La administración municipal también contempla trabajos de mantenimiento urbano, como la instalación de tapas plásticas y la recuperación de infraestructura en distintos sectores del distrito capital.

    De acuerdo con el Plan Anual de Obras e Inversiones 2026, la Alcaldía de Panamá destinará $167.7 millones al desarrollo de estos proyectos, de los cuales $155.3 millones corresponden a inversiones de la administración municipal y $12.45 millones a iniciativas ejecutadas por las juntas comunales.

    Ohigginis Arcia Jaramillo

    Subeditor sección política

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