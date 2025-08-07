Panamá, 07 de agosto del 2025

    Agua potable

    Al menos 10 comunidades en Juan Díaz no tendrán servicio de agua este fin de semana por desvío de tuberías

    Yasser Yánez García
    Los sectores de Santa Clara, Jardín Olímpico, Campo Lindbergh, Ciudad Deportiva Irving Saladino, El Sitio de Juan Díaz, Villa Inés, San Cristóbal, Los Guayacanes, San Fernando y Llano Bonito registrarán una interrupción temporal en el suministro de agua potable este domingo 10 de agosto.

    El Instituto Nacional de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) informó que esta interrupción se deberá al desvío de tuberías de 8 y 10 pulgadas en el sistema de distribución de agua potable en el corregimiento de Juan Díaz.

    Las labores se iniciarán el sábado 9 de agosto a las 10:00 p.m. con excavaciones en el área de San Cristóbal. Posteriormente, el domingo 10 de agosto, desde las 8:00 a.m. hasta las 3:00 p.m., se procederá al cierre de líneas y al desvío de las tuberías de 8 pulgadas de hierro dúctil y 10 pulgadas de PVC.

    El Idaan recomendó a los residentes de estas áreas tomar las medidas necesarias para el abastecimiento de agua mientras se completan las labores.

