Al menos 300 reportes por daños ingresan mediante nueva plataforma digital del Idaan

Al menos 300 reportes por fugas de agua, daños en el sistema de aguas residuales e incluso casos de vandalismo han ingresado a través de una herramienta digital que fue puesta a disposición de los ciudadanos para que puedan hacer las denuncias en tiempo real, y a la que pueden acceder desde su teléfono móvil.

La plataforma, desarrollada por el Departamento de Informática del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), permite que los reportes queden georreferenciados de forma automática, lo que facilita a los equipos técnicos ubicar con precisión el lugar de la incidencia.

El director del Idaan, Rutilio Villarreal, explicó que los usuarios pueden adjuntar fotografías y videos del daño, así como sus datos de contacto, lo que mejora el seguimiento y permite evaluar la calidad del servicio brindado.

“Hoy en día, todo el mundo tiene un celular en la mano. Utilizar esta tecnología nos ayuda a tomar decisiones más rápidas y a ofrecer un mejor servicio”, indicó el director, destacando que la información recibida se integra a un panel de control (dashboard) que permite a los gerentes de todo el país coordinar acciones de manera más eficiente.

Actualmente, de los 362 reportes por daños, solo 53 fueron emitidos a través del sistema 311; el resto, 309, ingresaron a través de la herramienta digital de “Reportes del servicio de agua potable del Idaan”, disponible en las redes sociales de la entidad, tanto en X como en Instagram a través de un enlace ubicado debajo de la información de la cuenta, identificado como “Link de reporte de incidencias”.

El enlace lleva a este sitio: https://survey123.arcgis.com/share/2a1adbb568284a21bd8590e252e2e07f

Villarreal detalló que de las quejas recibidas, hasta la semana que va del 15 al 19 de septiembre, se han atendido 194 casos, 42 se encuentran en revisión y 124 en proceso. Además, indicó que la institución mantiene una capacidad de respuesta de alrededor del 60% de los reportes diarios en la ciudad de Panamá, la región con mayor número de incidencias.

El sistema también permite reportar casos de vandalismo. Por ejemplo, se han denunciado conexiones ilegales que no estaban incluidas en las opciones predeterminadas:

“Un usuario ingresó al portal y reportó en el campo de notas una posible conexión ilegal. Nuestros operarios verificaron de inmediato y confirmaron la irregularidad, permitiendo que se tomaran las medidas correspondientes”, explicó el funcionario.

Esta herramienta ha permitido detectar conexiones ilegales y actos de vandalismo, particularmente en estaciones de bombeo, lo que ha facilitado la intervención rápida en conjunto con la Policía Nacional.

El director del Idaan resaltó que el desarrollo de la plataforma se realizó con personal propio, lo que permitió reducir costos y agilizar su implementación:

“Queremos interactuar más con la ciudadanía, porque al final el acueducto es de todos”, subrayó.

No obstante, los ciudadanos pueden seguir presentando sus quejas a través del sistema 311 o mediante la herramienta digital de “Reportes del servicio de agua potable del Idaan”, disponible en los enlaces de las redes sociales del @IDAANinforma.