    FESTIVAL

    Alcalde Mayer Mizrachi anuncia que el desfile de Navidad 2025 será el domingo 14 de diciembre

    José González Pinilla
    Mayer Mizrachi, alcalde de la capital. Cortesía/Municipio de Panamá

    El desfile de Navidad en la capital ya tiene fecha: será el domingo 14 de diciembre, bajo el lema “Ciudad de las Estrellas 2025”.

    Así lo anunció este jueves 16 de octubre el alcalde Mayer Mizrachi, quien dijo que el evento marcará el punto culminante del nuevo Festival Internacional Navideño, una serie de actividades que se desarrollará durante todo diciembre en las calles, parques y espacios públicos de la capital.

    El festival, impulsado por la Alcaldía de Panamá en conjunto con empresas privadas, embajadas y organizaciones culturales, busca consolidar a la ciudad como un destino turístico de fin de año, agregó el alcalde.

    Habrá conciertos, ferias, concursos y espectáculos al aire libre que se extenderán por todo el distrito.

    El calendario arranca el 30 de noviembre, con el Encendido de la Navidad en la Cinta Costera, específicamente en la Fuente Anayansi, desde las 5:30 p.m. Ese mismo día se iluminarán 30 parques del distrito, que permanecerán decorados y con mantenimiento durante un año.

    Las presentaciones artísticas recorrerán distintos puntos de la ciudad —desde la Vereda Afroantillana y el Parque Municipal de Alcalde Díaz hasta la Calle Uruguay y la Plaza Herrera— con espectáculos de danza, teatro y música. También se desarrollará el concurso “Calles que Brillan”, que premiará la creatividad de los barrios mejor decorados.

    Además, el programa incluye una Carrera Navideña, el concurso juvenil de canto “Voces que Brillan”, y las tradicionales Fiestas de Reyes, con actividades para niños y familias.

    Con esta agenda, indicó la Alcaldía, la capital panameña se prepara para cerrar el año con un mes de celebraciones y vitrinas culturales.

    José González Pinilla

    Editor


