Alcaldía de Arraiján ordena remoción de estructuras en playa de Veracruz

La alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ordenó la remoción de estructuras instaladas en playa Venado, corregimiento de Veracruz, este viernes 11 de abril.

De acuerdo con Peñalba, un grupo de comerciantes había ocupado servidumbre de playa, que por ley comprende 22 metros desde la línea de marea alta y pertenece a uso público.

“Aquí no hay intocables. No le estamos quitando nada a nadie. Estamos recuperando nuestros espacios públicos. Las playas no tienen dueño”, aseveró Peñalba en un video en sus redes sociales.

Estamos cumpliendo la ley y la constitución. Todo lo demás es bochinche.

Además, denunció que algunos ocupantes no solo estaban construyendo sin permisos, sino que también arrendaban y subarrendaban en dichos terrenos.

Sin embargo, el ingeniero municipal aseguró ante los medios de comunicación que para poder proceder con la demolición de las estructuras, su departamento debió realizar un informe técnico, que luego sería enviado a la alcaldesa para seguir con la remoción.

Como era de esperarse, los dueños de estos locales protestaron ante la remoción de las estructuras y mantuvieron la vía hacia Veracruz cerrada por algunos momentos.

Alexis Sinclair, abogado de los dueños de restaurantes de la zona, aseguró en Telemetro Reporta, que la alcaldía había notificado verbalmente solo sobre el desalojo de los locales comerciales y que dicha remoción era ilegal debido a no se realizó “como lo establece la constitución y las leyes especiales, sino, como ella sabe”.

Según un comunicado de la alcaldía, la remoción se fundamenta en la Resolución No. AL-002-11 del 5 de enero de 2011, que “ordena la remoción inmediata de cualquier edificación en servidumbres a nivel nacional, que no posea la aprobación de la respectiva viabilidad para mantenerse instaladas”.

Además, explica que los dueños de estas estructuras asumirán los costos de remoción y no tendrán derecho a indemnización, ya que se construyeron sobre terrenos nacionales.