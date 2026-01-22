Alcaldesa de San Miguelito advierte impacto operativo por nuevas disposiciones de la Contraloría

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, advirtió que las recientes disposiciones de la Contraloría General de la República, que reducen a $1,000 el límite para la delegación de refrendo en actos relacionados con el manejo de bienes y fondos públicos del Municipio de San Miguelito, tendrán implicaciones directas en la operatividad municipal.

La medida está contenida en la Resolución No. 150-DNFG, del 16 de enero de 2026, mediante la cual se aprueban las delegaciones de refrendo que ejercerán servidores de la Dirección Nacional de Fiscalización General. El documento lleva la firma del contralor, Anel Flores, quien en las últimas semanas ha sostenido diferencias con la alcaldesa de San Miguelito relacionadas con el servicio de recolección de basura en el distrito.

Hernández explicó que, con la nueva disposición, todos los trámites superiores a $1,000 deberán ser refrendados en la sede central de la Contraloría, cuando anteriormente el límite era de hasta $50,000 y los procesos se realizaban en la oficina de la Contraloría ubicada dentro de la Alcaldía de San Miguelito. “Pasamos de $50,000 a una fiscalización desde $1,000 directamente en la sede central, y eso tiene varias implicaciones”, señaló.

Según la alcaldesa, esta decisión provocará un aumento considerable de la burocracia y retrasos administrativos. “Nuestros procesos van a tomar mucho más tiempo. Esto implica más expedientes, más papeleo, más personal involucrado y, sobre todo, retrasos en los pagos a proveedores, en las planillas y en el funcionamiento de las juntas comunales”, advirtió.

Aunque dejó claro que la administración municipal no se opone a los controles, Hernández subrayó que la medida afecta directamente al distrito. “Esto no me afecta a mí personalmente; afecta a nuestro equipo de trabajo y, sobre todo, está afectando a San Miguelito y a los servicios que deben brindarse a la población”, sostuvo.

La alcaldesa reiteró que se trata de “una medida extraordinaria” y explicó que sus implicaciones directas recaerán en la operatividad del municipio, la ejecución de pagos y la continuidad de los servicios que se prestan a las comunidades.

Reunión con la AAUD y cobro de la tasa de aseo

En otro aspecto, la alcaldesa informó que sostuvo una reunión con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, junto a representantes y concejales del distrito, para abordar la transición del servicio de recolección de basura tras la salida de la empresa Revisalud.

Hay camiones volquetes y retroexcavadoras en varios puntos del distrito de San Miguelito en el proceso de recolección de basura. Isaac Ortega

Durante el encuentro se discutió el mecanismo de cobro de la tasa de aseo a comercios y grandes generadores. Hernández indicó que, de manera preliminar, la AAUD informó que utilizará el mecanismo de cobro a través de ENSA, el mismo sistema implementado desde 2023 por la antigua concesionaria Revisalud.

Indicó, además, que la entidad podría apoyarse en los estudios, proyecciones y negociaciones previamente desarrollados por el municipio. “Van a utilizar nuestras corridas y nuestras negociaciones con ENSA para implementar el cobro de la tasa de aseo”, dijo, aunque aclaró que aún falta la confirmación oficial.

Atención vecinos y vecinas: ya está disponible en nuestra web el Plan Operativo y de Supervisión del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos de San Miguelito, remitido a la AAUD.

Buscamos fortalecer la recolección, cuidar la salud pública y nuestro entorno. pic.twitter.com/llUMRIUScG — Alcaldía de San Miguelito (@smalcaldia) January 21, 2026

Asimismo, señaló que la AAUD se comprometió a reforzar sus canales de atención ciudadana, incluyendo la línea telefónica y el WhatsApp, mediante la incorporación de más personal y un bot de atención para consultas sobre rutas, frecuencias y solicitudes de servicio.

Durante la reunión, Hernández también puso a disposición de la AAUD el plan elaborado por la Alcaldía de San Miguelito, que incluye anexos con frecuencias ya establecidas y rutas prioritarias donde anteriormente se habían eliminado puntos críticos de acumulación de basura. “Al no existir la frecuencia esperada, algunos puntos críticos volvieron a aparecer, pero sabemos que se va a trabajar en eso”, indicó.

No obstante, señaló que quedó pendiente la entrega de información sobre las empresas que actualmente operan en el distrito, la cual —según dijo— será proporcionada posteriormente por la Autoridad de Aseo.

Proyectos comunitarios y enfoque ambiental

Finalmente, la alcaldesa destacó avances en proyectos comunitarios con enfoque ambiental, como la inauguración de un parque en Samaria, corregimiento de Don Bosco, construido con material reciclado y ubicado junto a un nuevo comedor municipal que cuenta con un biodigestor y sistemas de recolección de agua de lluvia.

“Estamos apostando por una verdadera gestión integral de los residuos, no solo enfocada en la basura, sino en trabajar directamente con las personas y las comunidades”, afirmó Hernández, quien reiteró su compromiso de seguir informando de manera transparente sobre la situación del municipio.

“La meta sigue siendo la misma: un San Miguelito más limpio, más bonito y con servicios que funcionen para su gente”, concluyó.