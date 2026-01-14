La alcaldesa de San Miguelito advierte que la AAUD vulnera la autonomía municipal y revela que el contralor intercedió a favor de la ‘dueña’ de Revisalud

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, rechazó la decisión de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) de asumir el servicio de recolección de basura en el distrito, al considerar que se trata de una medida improvisada que desconoce el trabajo técnico y la planificación desarrollados por su municipio.

La reacción airada de Hernández contrasta con la posición que asumió el 30 de diciembre pasado, cuando el presidente José Raúl Mulino anunció la “urgente intervención” de la AAUD. Aquel día, Mulino escribió que aquella intervención fue solicitada por Hernández al secretario de Metas de la Presidencia, José Ramón Icaza. Hernández respondió agradeciendo a Mulino por la ayuda prestada.

En el sector de Amelia Denis de Icaza, muy cerca al Municipio de San Miguelito la basura ocupaba parte de la calle principal la mañana de este 2 de enero de 2026. Solo el mediodía del 1 de enero recogieron 252.7 toneladas de basura. LP

Este miércoles 14 de enero, Hernández amaneció molesta y convocando a una conferencia de prensa a las 7:00 a.m. El día antes, la junta directiva de la AAUD firmó una resolución en la que autoriza al administrador a elaborar un plan de contingencia y asumir la recolección y disposición de la basura en San Miguelito. En esa resolución se establece que la AAUD asumirá “la titularidad de los derechos de cobro y recaudación de la tasa de aseo” en el distrito, a partir de su promulgación en Gaceta Oficial (lo que sucedió anoche).

La alcaldesa consideró que esta decisión vulnera la autonomía municipal y anunció que evalúa acciones legales. Recalcó que San Miguelito “merece respeto, soluciones planificadas y un servicio de aseo eficiente que responda a las necesidades reales de sus vecinos”.

¿Qué pasará con la licitación?

La intervención de la AAUD ocurre mientras el Municipio de San Miguelito, de forma paralela, lleva a cabo un proceso de licitación pública para encontrar una nueva empresa recolectora, ya que al concesionario actual (la empresa Revisalud) se le vence el contrato el próximo 18 de enero, luego de casi 25 años prestando el servicio.

Como esa adjudicación no se ha completado, el Consejo Municipal de San Miguelito aprobó la contratación de tres empresas, por un monto de $3.8 millones, para brindar el servicio a partir de la próxima semana y durante un período de seis meses, ante la inminente salida de Revisalud. Según Hernández, el Consejo Económico Nacional (CENA) ya aprobó estos desembolsos; solo está pendiente el refrendo de la Contraloría General de la República.

La alcaldesa reveló que el pasado 4 de diciembre, recibió una llamada del contralor Anel Flores, para pedirle que atendiera a la “dueña” de Revisalud.

“El día 4 de diciembre, el contralor me llamó para solicitarme una reunión con la dueña de la empresa Revisalud, con el fin de escuchar sus consideraciones. Y yo me pregunto si eso es parte del debido proceso, si es lo correcto y si es ético”, señaló Hernández este miércoles, en su conferencia de prensa.

“¿Cuáles son los intereses detrás de sostener una reunión como esta por parte de la Contraloría? Y, sobre todo, me pregunto si esto tiene que ver con que, al día de hoy, no tengamos refrendadas las tres empresas que ya fueron aprobadas por el Consejo Económico Nacional para iniciar operaciones el 19 de enero”, agregó Hernández.

No dijo si, en efecto, se reunió con la “dueña” de Revisalud, como pidió el contralor.

Los antecedentes

El problema de la basura ha sido identificado como la principal preocupación de los residentes de San Miguelito desde hace más de tres años.

Según la autoridad local, desde julio de 2024, el municipio conformó un equipo técnico especializado para fiscalizar a la concesionaria, aplicar sanciones, promover el reciclaje, realizar visitas a centros educativos y establecer alianzas con la empresa privada, como parte de un modelo de gestión integral de residuos.

Gran cantidad de basura se registra en el sector conocido como San Isidro en el corregimiento de Omar Torrijos en San Miguelito. LP Isaac Ortega

De acuerdo con la alcaldesa, el municipio diseñó y comunicó con anticipación un nuevo esquema de recolección, basado en zonas definidas y en un sistema sostenible de manejo de residuos, el cual está contemplado en el plan municipal publicado desde hace dos años. Asimismo, destacó que se encuentra en curso la licitación para adjudicar una nueva concesión, cuyas propuestas están siendo evaluadas por la comisión correspondiente.

Otro de los cuestionamientos planteados es qué ocurrirá con las tres empresas autorizadas por el CENA para garantizar la continuidad del servicio a partir del lunes 19 de enero.

Hernández aseguró que dichas empresas ya realizaron inversiones, contrataron personal, alquilaron equipos y patios, y coordinaron rutas con las juntas comunales y la alcaldía, quedando pendiente únicamente el refrendo del contralor.

La alcaldesa criticó que la junta directiva de la AAUD, que preside el ministro de Salud, Fernando Boyd, ignore ese trabajo previo y genere incertidumbre entre los residentes, al no aclarar aspectos clave como el monto de la tasa de aseo, los mecanismos de cobro, las empresas que prestarían el servicio y si la intervención de la AAUD será temporal o permanente.