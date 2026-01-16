Hernández denuncia falta de plan y posibles motivaciones políticas en intervención de la AAUD

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, expresó la noche de este jueves su profunda “inconformidad, incertidumbre e impotencia” tras una reunión con el director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, y el Concejo Municipal, en la que afirmó que no se presentó un plan claro para la recolección de la basura a partir del 19 de enero.

Hernández aseguró que no fue invitada a la reunión realizada en el Concejo Municipal, pero que acudió para conocer cómo se manejará la recolección de desechos tras la decisión del Gobierno de que la AAUD asuma las competencias que, por Constitución, corresponden al municipio.

“Hoy no nos entregan un plan. No hay definición sobre el cobro de la tasa de aseo ni claridad sobre cómo se va a operar a partir del lunes. Salimos con más preguntas que respuestas”, afirmó la alcaldesa al término de la reunión, que duró aproximadamente tres horas.

Según explicó, durante el encuentro la Autoridad de Aseo insinuó que podrían utilizarse las mismas empresas que la Alcaldía había propuesto de forma temporal y que están a la espera de refrendo por parte de la Contraloría, lo que —a su juicio— genera nuevas dudas sobre el proceso. “Quisiera saber si esas empresas sí van a contar ahora con el refrendo que a nosotros se nos negó”, cuestionó.

“La Autoridad de Aseo no nos entrega un plan para la recolección de la basura, tampoco hay definición sobre la tasa de aseo”, dijo la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández. Video: Yaritza Mojica pic.twitter.com/ILHuflf6Gw — La Prensa Panamá (@prensacom) January 16, 2026

Visiblemente afectada, Hernández reconoció sentirse insatisfecha, insegura y con temor por lo que pueda ocurrir en el distrito una vez la AAUD asuma el control total del servicio.

“Temerosa, porque la principal facultad por la cual fui electa por mis vecinos hoy no está en mis manos. Me siento impotente, con mucha incertidumbre y con miedo de lo que vaya a pasar el lunes y en adelante”, expresó.

La alcaldesa no descartó que detrás de la intervención existan motivaciones políticas. “No podemos negar que, aunque se trate de un problema técnico y de salubridad, esto es 100 % político. Se busca reducir mi figura como alcaldesa y pasar facturas por razones políticas”, denunció.

Señala intereses y falta de planificación

Hernández cuestionó además lo que calificó como un trato desigual en los procesos de refrendo. “Resulta extraño que ahora sí existan refrendos para la Autoridad de Aseo y no para la Alcaldía de San Miguelito. Eso despierta muchas sospechas”, afirmó.

A su juicio, las decisiones adoptadas carecen de planificación y ponen en riesgo al distrito. “San Miguelito no se merece respuestas improvisadas ni decisiones de un día para otro. Merece planes claros, como los que estaban sobre la mesa de la Alcaldía”, subrayó.

La alcaldesa señaló que su administración estaba preparada para asumir el control del servicio a partir del vencimiento de la concesión de la empresa Revisalud, tras 25 años de operación. “Mi trabajo comenzaba el lunes. Hoy se me niega esa posibilidad, violando la autonomía municipal”, concluyó, al tiempo que deseó “toda la suerte” a la AAUD ante el reto que enfrenta en el distrito.

‘Ellos me llamaron a conversar conmigo’

En tanto, el director de la AAUD reconoció que aún no ha presentado formalmente un plan operativo ante el Concejo ni ante el Municipio de San Miguelito para la continuidad del servicio de recolección de basura a partir del 19 de enero, pese a que asumirá el control total del sistema en el distrito. Al mismo tiempo, confirmó que evalúa la contratación de empresas privadas para garantizar la operación.

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, reconoció que aún no ha presentado formalmente ante el Concejo de San Miguelito un plan operativo para el manejo de la basura; no obstante, aseguró que no se permitirá una situación que represente un… pic.twitter.com/qDxsEss0o7 — La Prensa Panamá (@prensacom) January 16, 2026

Durante su comparecencia ante el Concejo, el administrador de la AAUD defendió la intervención del Gobierno Central, asegurando que la prioridad ha sido mantener la continuidad del servicio y evitar una crisis sanitaria, tras el colapso que presentaba el distrito.

Moreno sostuvo que “el único interés es garantizar que no haya un problema de salud pública. En 14 días logramos controlar el excedente de basura y darle tranquilidad a la comunidad”.

Sin embargo, al ser consultado por los medios sobre la existencia de un plan, admitió que este no fue presentado durante la reunión. “No se lo presenté porque no me dijeron que querían que les diera el plan. Ellos querían conversar conmigo”, afirmó, aunque aseguró que ahora sí existe una planificación con horarios, frecuencias y rutas definidas, la cual —según dijo— será presentada “próximamente”.

El administrador explicó que la intervención inició sin un plan formal debido a la urgencia de la situación. “Entramos de un día para otro, sin un plan previo, sabiendo que había un excedente grande de basura. Por la experiencia que tenemos en Panamá, logramos controlarlo en menos de 14 días”, argumentó.

Con respecto a la contratación de empresas, Moreno confirmó que la AAUD recurrirá a empresas privadas para reforzar la operación en San Miguelito. El funcionario indicó que no puede afectar la recolección en la ciudad capital, por lo que ha sido necesario incorporar equipos adicionales.

“Necesito equipos adicionales para mantener el proyecto, y esos equipos tienen que venir de empresas privadas”, señaló, al tiempo que reveló que ha recibido propuestas de al menos 50 empresas interesadas en prestar el servicio.

No obstante, no indicó con qué empresas se realizarán las contrataciones ni si estas operarán con refrendo inmediato.