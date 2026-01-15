Alcaldesa Irma Hernández denuncia intento del Gobierno de debilitar su liderazgo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, denunció que la intervención de la AAUD busca desarticular su liderazgo político y afectar a su equipo, mientras que el presidente Mulino defendió la medida como una solución urgente a la crisis de la basura.

La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, denunció en una reciente entrevista que existen intereses del Gobierno Central para desarticular su liderazgo político y tomar el control de la administración municipal.

Hernández cuestionó la intervención de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) en el distrito, señalando que no se coordinó ni con la Alcaldía ni con el Concejo Municipal. Aseguró que esta medida podría estar motivada por intereses políticos y económicos.

“Hay un claro interés en desarticular mi liderazgo y tomar el control de mi administración para impedir que siga trabajando como lo tenía planificado. El Ejecutivo ha tenido acceso a la información de mi equipo durante todo el año”, afirmó Hernández.

La alcaldesa también denunció que detrás de estas acciones se encuentra un intento de debilitar a los sectores vinculados a su organización política, así como a las voces opositoras dentro de la coalición Vamos.

Además, sugirió que la intervención podría estar dirigida a afectar a otros liderazgos dentro de su entorno político: “¿Le quieren pegar a Irma para golpear a Juan Diego Vásquez?”, comentó, dejando entrever la posibilidad de que la medida forme parte de una estrategia más amplia para desestabilizar la coalición.

Durante la entrevista en Radio Panamá, Hernández criticó la falta de comunicación formal sobre la intervención de la AAUD, la cual, según ella, fue anunciada de manera repentina a través de un video sin previo aviso

“Me parece una falta de respeto, no solo hacia mi persona, sino hacia todo el distrito. Ni el director de Aseo, ni el ministro Huelga Lindo, ni la Contraloría se han puesto en contacto con la Alcaldía para explicar cómo se llevará a cabo la operación”, subrayó.

La alcaldesa también abordó la polémica en torno a la empresa Revisalud, que había mantenido la concesión del servicio de recolección durante 25 años.

Hernández señaló que la aprobación de tres nuevas empresas para el distrito, respaldada por el Consejo Económico Nacional en diciembre de 2025, ya contaba con el respaldo legal y había generado inversiones en infraestructura como camiones, uniformes y patios de operación. Sin embargo, alertó sobre el posible “limbo jurídico” que podría generarse con la intervención de la AAUD, lo cual afectaría tanto a las empresas como a la seguridad jurídica del distrito.

En cuanto a los intereses políticos, Hernández reiteró que la medida busca debilitar su trayectoria y afectar a su equipo, incluido Juan Diego Vásquez. “Hay un interés en desarticular mi administración y golpear a personas clave, como Juan Diego, para debilitar nuestro proyecto en San Miguelito”, dijo.

Finalmente, la alcaldesa pidió al Gobierno Central mantener un diálogo respetuoso con la autoridad local y definir con claridad cómo se llevará a cabo la distribución del trabajo, la asignación de empresas y el cobro de la tasa de aseo.

“Es fundamental que esta situación se resuelva de manera integral y transparente. No es solo un tema logístico, sino de respeto hacia la comunidad y hacia el liderazgo político elegido por los ciudadanos”, concluyó Hernández.

En tanto, el presidente José Raúl Mulino, durante una conferencia de prensa, subrayó que la decisión no responde a disputas políticas o institucionales. “Esto no es un concurso de egos. Esto es resolverle un problema a la población de San Miguelito, que tiene todo el derecho de vivir sin basura y que, además, paga por ese servicio”, recalcó.