Panamá, 31 de marzo del 2026

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    VEHÍCULOS

    Alcaldía aclara que las nuevas placas irán directo a las agencias de autos

    José González Pinilla
    Alcaldía aclara que las nuevas placas irán directo a las agencias de autos
    Llegan las primeras placas vehiculares para el quinquenio 2026-2023. Cortesía/ATTT

    La Alcaldía de Panamá informó que ha recibido las nuevas placas vehiculares correspondientes únicamente a vehículos de primer ingreso, es decir, autos nuevos de agencia inscritos en el año 2026.

    Por ello, aclaró que estas placas no serán entregadas en los centros de cobro municipales.

    Los contribuyentes deberán retirarlas directamente en las agencias de autos correspondientes, por lo que los vehículos saldrán de las agencias con sus placas instaladas.

    “Por el momento, la entrega de placas corresponde exclusivamente a vehículos nuevos del año 2026, conforme a los procesos de registro de primer ingreso”, detalló la entidad.

    El martes, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) entregó el primer lote de placas nuevas al municipio, luego de superar algunas trabas burocráticas y legales que habían retrasado el proceso.En total, entregó 19,940 unidades.

    La distribución a los demás municipios del país se realizará de manera progresiva durante las próximas semanas, con el fin de normalizar el servicio.

    La emisión de las nuevas placas vehiculares corresponde al período 2026–2030 y, tal como lo establece la Ley 214 del 4 de mayo de 2021, el nuevo lote de placas de circulación deberá contar con un nuevo diseño.

    José González Pinilla

    Editor

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