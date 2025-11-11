Alcaldía de Panamá abre convocatoria para 400 permisos comerciales en el Festival Navideño 2025

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá habilitó este martes 11 de noviembre el proceso para otorgar 400 permisos digitales a microempresarios que deseen participar como vendedores durante el Festival Internacional Navideño 2025 “City of Stars”.

El “Festival Internacional Navideño 2025 City of Stars” es una serie de actividades y eventos que se hace en el marco del desfile de la Navidad que se realizará el domingo 14 de diciembre.

La convocatoria se inició a las 3:00 p.m. de este martes en el parque Urracá, donde los aspirantes deben presentarse para recibir orientación y registrarse como candidatos.

Los permisos tendrán una vigencia de cinco semanas, desde el 30 de noviembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, cubriendo toda la temporada de actividades navideñas.

Según informó la comuna capitalina, 250 permisos serán distribuidos en los parques que conforman el circuito del alumbrado navideño, mientras que 150 estarán disponibles para la ruta del desfile navideño, denominado “Ciudad de las Estrellas 2025″.

En el área de los parques, la distribución será la siguiente:

150 permisos para ventas de alimentos que requieren instalaciones inflamables.

50 permisos para ventas de alimentos sin equipos inflamables.

50 permisos para comercios de mercancía seca.

La administración municipal recordó que cada microempresario solo podrá optar por un permiso y que los aspirantes deben ser panameños por nacimiento o naturalización.

Para completar el proceso, los interesados deberán presentar:

Nota dirigida al alcalde Mayer Mizrachi con sus datos personales.

Copia de la cédula.

Carnés de manipulación de alimentos y bebidas emitidos por el Minsa (en caso de aplicar).

Paz y salvo municipal.

Recibos de pagos al Municipio.

La recepción formal de documentos se realizará el jueves 20 de noviembre, en la planta baja del edificio Hatillo.

Según la alcaldía, con esta convocatoria, busca incentivar la participación de microempresarios y dinamizar la economía local durante uno de los eventos familiares más importantes del fin de año.