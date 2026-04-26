Alcaldía de Panamá habilita portal para denunciar construcciones irregulares: cómo funciona

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

La Alcaldía de Panamá habilitó un portal para que los ciudadanos puedan denunciar irregularidades en obras y construcciones que incumplen las normas urbanísticas, en un intento por ordenar el crecimiento de la ciudad y fortalecer la fiscalización a través de la participación ciudadana.

La iniciativa responde a una queja recurrente: la falta de claridad sobre cómo reportar edificaciones sospechosas ante la administración municipal. El enlace es: https://mupa.gob.pa/correspondencia/

El mecanismo está dirigido a quienes han sido testigos de construcciones que generan dudas, pero no saben cómo proceder ante la Dirección de Obras y Construcciones. A través de este portal, la Alcaldía propone un proceso guiado que convierte la denuncia ciudadana en un trámite formal, con requisitos básicos que permiten validar la información y dar seguimiento a cada caso.

Entre los datos solicitados se incluyen el nombre completo del denunciante y un número de contacto, elementos que permiten a las autoridades ampliar detalles si es necesario.

También se exige describir con claridad la situación reportada —mientras más específica sea la información, mayor será la efectividad de la inspección—, así como adjuntar imágenes que respalden la denuncia y faciliten una verificación preliminar por parte de los técnicos municipales.

El formulario también requiere la ubicación precisa del hecho, incluyendo referencias, dirección exacta y, de ser posible, un punto en el mapa. Una vez completados estos campos, el ciudadano puede formalizar su denuncia a través del portal habilitado por la Alcaldía, cerrando así un proceso que busca convertir la observación cotidiana en una herramienta activa de control urbano.

Los trámites

El sector de la construcción muestra señales de recuperación en los últimos meses, pero en la Alcaldía consideran que ese crecimiento debe ser ordenado. Actualmente, en el sistema municipal de la capital hay 1,032 planos en trámite: 607 permanecen en manos de los contribuyentes para subsanar observaciones, mientras que 425 avanzan en fase de revisión institucional. De estos últimos, 267 son evaluados por el Benemérito Cuerpo de Bomberos, 124 están en etapa de cierre en la Dirección de Obras y Construcciones y 34 permanecen en otras entidades vinculadas al proceso.

La ciudad de Panamá concentra las inversiones más grandes en el sector construcción. Archivo

El dinamismo también se refleja en la inversión. En enero de 2026, el valor de las construcciones, adiciones y reparaciones particulares alcanzó los 115.6 millones de dólares, la cifra más alta para ese mes en los últimos cinco años, según el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC). El monto representa un incremento de 29.3 % frente a enero de 2025, cuando se registraron 89.3 millones.

El repunte se produce tras un año complejo para el sector. En 2025, la actividad inmobiliaria se vio afectada por la incertidumbre generada por los cambios en el régimen de interés preferencial, lo que incidió en la aprobación de préstamos hipotecarios y ralentizó las decisiones de compra.

Por distrito

Por ubicación, la mayor parte de la inversión en enero se concentró en el distrito de Panamá, con 93.5 millones de dólares en permisos de construcción. Le siguieron Aguadulce, Chitré, David, La Chorrera y Santiago, que en conjunto sumaron 13.3 millones; mientras que Arraiján registró 5.4 millones y Colón, 3.1 millones.

Por tipo de proyecto, la construcción residencial continuó liderando el mercado. En enero de 2026, este segmento concentró 75.7 millones de dólares de la inversión total, frente a 39.8 millones correspondientes a edificaciones no residenciales.