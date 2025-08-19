Panamá, 19 de agosto del 2025

    Alcaldía de Panamá anuncia disponibilidad de calcomanías de septiembre 2025

    José González Pinilla
    Calcomanías del mes de septiembre de 2025 ya están listas. Cortesía/Alcaldía de Panamá

    La Alcaldía de Panamá informó este lunes 18 de agosto que ya están disponibles los stickers de circulación correspondientes al mes de septiembre de 2025, los cuales podrán retirarse a partir del 1 de ese mes en el centro de placas.

    En un comunicado, la alcaldía dijo que los propietarios de vehículos deberán cumplir con los requisitos establecidos: contar con el revisado vehicular expedido por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y estar paz y salvo en el pago de impuestos municipales.

    La institución también recordó a los conductores que aún no han retirado sus calcomanías de meses anteriores (enero a agosto) que pueden hacerlo desde ya, a fin de mantenerse al día y evitar sanciones.

    La Alcaldía reiteró la importancia de cumplir con el pago en el mes que corresponda para evitar multas y recargos.

    “Con este esfuerzo, la institución reafirma su compromiso de orden, puntualidad y servicio eficiente a la ciudadanía”, añadió.

    Editor


