Alcaldía de Panamá realizará el Festival Carnavalístico Volumen Caribe entre el 13 y 17 de febrero

El Festival Carnavalístico Volumen Caribe 2026 se celebrará del 13 al 17 de febrero en la Cinta Costera, consolidándose como la apuesta de la Alcaldía de Panamá, liderada por Mayer Mizrachi, para sustituir el tradicional “carnaval de la city”.

El festival contará con cuatro tarimas caribeñas y latinas, diseñadas para distintos públicos, con una programación que incluirá géneros como salsa, merengue, soca, dancehall, reguetón y fusiones tropicales.

Además, contará con culecos a partir del sábado 14 hasta el martes 17 de febrero en un horario de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Esto, a pesar de Mizrachi había declarado hace algunas semanas que estas actividades serían reducidas a su mínima expresión, bajo un concepto diseñado para resultar más atractivo al visitante extranjero.

Horario del Festival Carnavalístico

La cartelera estará integrada por más de 100 artistas nacionales e internacionales, cuyos nombres se darán a conocer de forma progresiva.

Como parte del impulso al comercio local, el evento dispondrá de más de 100 cupos para emprendedores y microempresarios, gestionados a través de la Alcaldía de Panamá, lo que permitirá la venta y exhibición de productos durante los cinco días del festival.

Además, se habilitará un boulevard gastronómico, áreas de foodtrucks y espacios de descanso para los asistentes.

La programación también incluirá juegos mecánicos, inflables y una zona infantil. De igual forma, mediante una alianza con el Ministerio de Cultura, se realizarán activaciones culturales y artísticas en el Casco Antiguo.

Mapa de distribución del Festival Carnavalístico

En materia de logística y seguridad, la organización informó que el evento contará con el respaldo de la Policía Nacional y equipos de apoyo operativo, con el fin de garantizar el orden, la movilidad y la seguridad de los asistentes.

Para 2026, se prevé que el evento reuna a más de 300 mil personas. Según los organizadores, en su edición 2025 el Festival Volumen Caribe reunió a más de 168 mil personas, registró un máximo de 33 mil asistentes en un solo día y generó un impacto económico estimado en $30 millones, beneficiando a más de 80 microempresarios.