Alcaldía de Panamá celebrará el Carnavalito en jornada de Casco Peatonal

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Este domingo 22 de febrero, la Alcaldía de Panamá realizará el evento “Vive tu Carnavalito”, en el marco de las actividades del Casco Peatonal, que se desarrollarán en la Casa de la Municipalidad.

Según los organizadores, las puertas estarán abiertas desde las 12:00 del mediodía hasta las 6:00 de la tarde. El programa contará con diversas presentaciones folclóricas y artísticas, así como espectáculos en vivo.

Entre las presentaciones se incluyen Proyecciones Folclóricas Aquarela de Mi Tierra, tamborito, Tuna Fuzionadas, batucadas, Murga Fuzionadas y el Ballet Folclórico Alegrías Panameñas. Además, habrá gastronomía y puestos de artesanías.

La Alcaldía destacó que “Vive tu Carnavalito” es una iniciativa que busca ofrecer una experiencia única para nacionales y extranjeros, en un ambiente acogedor como el que brinda la Casa de la Municipalidad, convirtiendo este espacio en un punto estratégico para la cultura y la historia nacional.

La actividad forma parte del programa permanente de recuperación de espacios públicos, el cual promueve la convivencia familiar, el turismo interno y el dinamismo económico de los comercios del área histórica.

Durante el Carnavalito habrá comparsas, personajes infantiles, animadores y DJ, mientras que emprendedores locales ofrecerán productos artesanales y gastronómicos. La jornada contará con dispositivos de seguridad y apoyo logístico para garantizar un ambiente ordenado y seguro.

Regulaciones en el Casco Antiguo

El Decreto 13-2025 del municipio capital establece las normas para el desarrollo del proyecto “Casco Peatonal” en el Casco Antiguo, habilitando varias calles del conjunto histórico para uso exclusivo de peatones durante las jornadas programadas.

El circuito peatonal incluye vías del cuadrante histórico como Calle Central (entre Calle 2.ª Este y Calle 9.ª), Pedro J. Sosa, José de Obaldía, Calle 7.ª San José, Calle 6.ª Nicanor Villalaz, Calle 5.ª San Pablo, Calle 4.ª, Calle 3.ª, Calle 8.ª, Calle 2.ª Oeste y José D. de Obaldía, entre otras.

El decreto también establece una serie de prohibiciones para resguardar el orden y la seguridad de residentes y visitantes, tales como la venta y el consumo de bebidas alcohólicas sin autorización; la venta ambulante no autorizada; el ingreso de neveras (coolers), envases de vidrio o bebidas alcohólicas; la instalación de mobiliario, toldas o estructuras sin permiso; y la manipulación de pirotecnia, entre otras disposiciones.