Alcaldía de Panamá contrata servicios de consultoría para el diseño de un ‘mega parque’ en Las Garzas

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Se trata de un parque que tendrá un costo estimado de $15 millones.

La empresa Grupo Suma, S.A. fue contratada por la Alcaldía de Panamá, bajo la modalidad de “procedimiento excepcional”, para encargarse de la consultoría del diseño conceptual de un parque urbano en el corregimiento de Las Garzas, al este de la capital.

La contratación directa asciende a $44,405 y contempla el desarrollo de una propuesta de diseño urbano-paisajístico del denominado Parque Recreativo, Deportivo y Cultural en Las Garzas.

De acuerdo con el municipio, se trata de un “mega parque” que tendrá un costo estimado de $15 millones y será financiado con fondos provenientes del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). La obra se construirá a partir de septiembre de 2027 sobre un polígono de 14.4 hectáreas, ubicado cerca del río Pacora.

El proyecto contempla paseos públicos, anfiteatros exteriores, paisajismo, luminarias exteriores, un muelle, una pasarela ribereña, internet satelital tipo Starlink, mobiliario urbano, lagos artificiales y canchas de fútbol.

“Lo que buscamos es recuperar la naturaleza y mejorar el entorno del río, proporcionar un espacio recreativo para jóvenes y familias en Las Garzas”, dijo el arquitecto David Tapia, de la Dirección de Planificación Urbana de la Alcaldía.

Según la Alcaldía, la consultoría está orientada a la elaboración de estudios, diagnósticos y lineamientos de diseño que “aporten los insumos necesarios para la adecuada toma de decisiones institucionales respecto al futuro desarrollo del parque, sin implicar ejecución de obra”.

Diseño generado por IA por parte de la Alcaldía de Panamá de cómo quedaría el parque de Las Garzas. Cortesía

Además, la entidad justificó la contratación de la empresa al señalar que la ubicación del área de intervención, próxima al río Pacora y en un entorno con asentamientos informales, requiere la participación de equipos multidisciplinarios con experiencia comprobada en planificación urbana, manejo ambiental, mitigación de riesgos, gestión hídrica, soluciones basadas en la naturaleza y adaptación al cambio climático.

“No existe más de un oferente idóneo que cumpla integralmente con el perfil técnico especializado que demanda la consultoría para la estructuración del Parque Urbano de Las Garzas”, destacó la Alcaldía.

Diseño generado por IA por parte de la Alcaldía de Panamá de cómo quedaría el parque de Las Garzas. Cortesía

El representante legal de Grupo Suma, S.A. es Nilson A. Espino. “La selección del proveedor responde a la necesidad de atender con prontitud la carencia histórica de espacios públicos de calidad en el sector Este”, indicó la Alcaldía.

De acuerdo con el Censo del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de 2023, el corregimiento de Las Garzas cuenta con una población aproximada de 43,500 habitantes.