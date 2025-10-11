Alcaldía de Panamá enfrenta reclamo por adjudicación de proyecto ambiental

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una acción de reclamo detuvo el proceso de adjudicación del proyecto de limpieza en puntos clave de la capital, enfocado en dos ríos importantes que atraviesan la ciudad y en el litoral de playas de la bahía de Panamá.

Se trata del contrato impulsado por la Alcaldía de Panamá, cuyo valor asciende a $4.8 millones.

El pasado 7 de octubre, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi firmó la Resolución de Adjudicación N.° 188-DA-25 a favor del Consorcio Río Verde, conformado por las empresas BECV Consulting Group, Inc., Corporación Grupo Oti, S.A., y Áreas Verdes Panamá, S.A.

Esto ocurrió luego de que una comisión evaluadora concluyera que el Consorcio Río Verde cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos y obtuviera el mayor puntaje frente a su competidor, el Consorcio Panama Smart Clean, integrado por las empresas Construcciones y Ventas Gana, S.A., Inversiones y Proyectos, S.A., Inversiones y Proyectos Asociados, S.A., Eco Septic Panamá Corp. y Mantenimiento y Servicios JFL, S.A.

Según la comisión, el Consorcio Panama Smart Clean —que presentó una oferta por $4.3 millones— no cumplió con los requisitos mínimos.

El consorcio no se quedó de brazos cruzados y emprendió acciones legales. Dos días después de la adjudicación, la Dirección General de Contrataciones Públicas admitió el reclamo y ordenó a la Alcaldía suspender temporalmente el proceso.

El consorcio descalificado alegó supuestas irregularidades, entre ellas anomalías en la conformación de la comisión evaluadora, “contradicciones y arbitrariedades” en la evaluación y falta de experiencia del Consorcio Río Verde.

Contrataciones Públicas mantendrá suspendido el proceso hasta que la Alcaldía atienda las observaciones presentadas.