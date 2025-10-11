Panamá, 11 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    LIMPIEZA

    Alcaldía de Panamá enfrenta reclamo por adjudicación de proyecto ambiental

    José González Pinilla
    Edificio Hatillo, sede del Municipio de Panamá. LP/Isaac Ortega

    Una acción de reclamo detuvo el proceso de adjudicación del proyecto de limpieza en puntos clave de la capital, enfocado en dos ríos importantes que atraviesan la ciudad y en el litoral de playas de la bahía de Panamá.

    Se trata del contrato impulsado por la Alcaldía de Panamá, cuyo valor asciende a $4.8 millones.

    El pasado 7 de octubre, el alcalde capitalino Mayer Mizrachi firmó la Resolución de Adjudicación N.° 188-DA-25 a favor del Consorcio Río Verde, conformado por las empresas BECV Consulting Group, Inc., Corporación Grupo Oti, S.A., y Áreas Verdes Panamá, S.A.

    Esto ocurrió luego de que una comisión evaluadora concluyera que el Consorcio Río Verde cumplió con todos los requisitos establecidos en el pliego de cargos y obtuviera el mayor puntaje frente a su competidor, el Consorcio Panama Smart Clean, integrado por las empresas Construcciones y Ventas Gana, S.A., Inversiones y Proyectos, S.A., Inversiones y Proyectos Asociados, S.A., Eco Septic Panamá Corp. y Mantenimiento y Servicios JFL, S.A.

    Según la comisión, el Consorcio Panama Smart Clean —que presentó una oferta por $4.3 millones— no cumplió con los requisitos mínimos.

    El consorcio no se quedó de brazos cruzados y emprendió acciones legales. Dos días después de la adjudicación, la Dirección General de Contrataciones Públicas admitió el reclamo y ordenó a la Alcaldía suspender temporalmente el proceso.

    El consorcio descalificado alegó supuestas irregularidades, entre ellas anomalías en la conformación de la comisión evaluadora, “contradicciones y arbitrariedades” en la evaluación y falta de experiencia del Consorcio Río Verde.

    Contrataciones Públicas mantendrá suspendido el proceso hasta que la Alcaldía atienda las observaciones presentadas.

    José González Pinilla

    Editor

